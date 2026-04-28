Οι αεροπορικές ασφυκτιούν, ζητούν μέτρα και αυξάνουν τις τιμές – Πώς ο πόλεμος «πληγώνει» τον τουρισμό

«Καμπανάκι» για τον τουρισμό αποτελεί το αυξανόμενο κόστος των αεροπορικών καυσίμων, με τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς να εντείνουν τις πιέσεις προς κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές διεκδικώντας στήριξη ενώ ταυτόχρονα προειδοποιούν για παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων όσο θα συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν

Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες επισημαίνουν ότι η εκτίναξη του αεροπορικού καυσίμου (jet fuel) είναι ο βασικότερος παράγοντας κόστους, αναγκάζοντάς τες να μετακυλήσουν μέρος της επιβάρυνσης στους επιβάτες μέσω αυξημένων ναύλων και πρόσθετων χρεώσεων. Η United Airlines ανακοίνωσε ότι εξετάζει αυξήσεις εισιτηρίων έως και 20% σε ορισμένες γραμμές για τη θερινή περίοδο, επικαλούμενη την άνοδο των τιμών καυσίμων, απότοκο του πολέμου στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαία στελέχη του κλάδου προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια ενδέχεται να διατηρηθούν ακόμη και αν υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι εταιρείες επιχειρούν να ανακτήσουν τις απώλειες και να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, ακόμα και αν μετακυλήσουν δυσβάσταχτο κόστος στους επιβάτες.

Χαρακτηριστικό είναι πως η Lufthansa δήλωσε προ ημερών ότι 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μειώνονται από το πρόγραμμά της το ερχόμενο καλοκαίρι, επιτρέποντάς της να εξοικονομήσει χρήματα από το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων αεροπλάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, κάποιες από τις αεροπορικές εταιρείες σκέφτονται να ανεβάσουν το κόστος για έξτρα αποσκευή έως και 200%, ενώ με ορισμένες αεροπορικές οι επιβάτες πληρώνουν έως και 20% παραπάνω για κάθε μίλι που διανύουν, συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ζητούν από το 2030 την επανεξέταση των κανόνων για την υποχρεωτική χρήση συνθετικών «πράσινων» αεροπορικών καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή τους αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας σε μία περίοδο έντονης ενεργειακής πίεσης.

Οι αεροπορικές εταιρείες στη Βρετανία έχουν ήδη ζητήσει προσωρινή χαλάρωση κανονισμών για τη διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών καυσίμων, με στόχο να αποφευχθούν προβλήματα στην τροφοδοσία και αναταράξεις στο πτητικό πρόγραμμα. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, η πίεση αποτυπώνεται πλέον και στα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών. Η American Airlines εκτιμά ότι το συνολικό κόστος καυσίμων της για το 2026 θα αγγίξει τα 4 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Συνοψίζοντας, οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν ανάμεσα σε άλλα τα εξής:

Αυξημένη ευελιξία στην τιμολογιακή πολιτική και επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων καυσίμων.

Χαλάρωση ή μετάθεση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων για ακριβότερα βιώσιμα καύσιμα.

Ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την αποφυγή ελλείψεων στην αγορά jet fuel.

Δυνατότητα αναπροσαρμογής δρομολογίων και χωρητικότητας χωρίς πρόσθετες κυρώσεις.

Το χτύπημα στον τουρισμό

Η έντονη αύξηση των τιμών των αεροπορικών καυσίμων, με διπλασιασμό της τιμής ανά βαρέλι σε ορισμένες περιοχές όπως η Ευρώπη (αγγίζει τα 190 δολάρια) δημιουργεί ισχυρές αναταράξεις στον παγκόσμιο τουρισμό, οδηγώντας σε ακριβότερα εισιτήρια, περιορισμό δρομολογίων και αναθεώρηση των ταξιδιωτικών σχεδίων εκατομμυρίων επιβατών.

Η αύξηση του κόστους μεταφοράς αναπόφευκτα αναμένεται να διαφοροποιήσει τη ζήτηση για ταξίδια και προς την Ελλάδα. Αγορές όπως η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία, είναι ευαίσθητες στις αυξήσεις τιμών, ενώ την ίδια στιγμή το ζήτημα του πληθωρισμού παραμένει «αγκάθι», καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγει επαρκές καύσιμο αεροσκαφών για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, με τη δυναμικότητα διύλισης να φτάνει το πολύ στο 70% των αναγκών των αεροπορικών εταιρειών.

Οι ναύλοι έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν αυξήσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν προστεθεί επιπλέον χρεώσεις καυσίμων και επιπλέον χρεώσεις υπηρεσιών.

Παράλληλα, αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και αν οι τιμές των καυσίμων αποκλιμακωθούν, οι αεροπορικοί ναύλοι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα, καθώς οι εταιρείες επιχειρούν να διατηρήσουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η απόφαση της Air France–KLM να ενσωματώσει αυξήσεις έως και 50 ευρώ ανά εισιτήριο για να αντισταθμίσει το ενεργειακό κόστος.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Aegean Airlines, προειδοποιούν ότι η αύξηση του κόστους καυσίμων θα έχει «ουσιαστική επίδραση» στα οικονομικά αποτελέσματα και στον σχεδιασμό της θερινής περιόδου, που αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα λόγω της τουριστικής κίνησης.