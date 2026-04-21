Όμιλος Σαράντη: Αισιόδοξη η διοίκηση για τις επιδόσεις πρώτου τριμήνου παρά τις πιέσεις από το υψηλό κόστος πρώτων υλών και πετρελαίου

Συνεχίζεται η επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας στα Οινόφυτα με στόχο την ενίσχυση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
Θετικές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος Σαράντης στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία ανάπτυξης, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου Σαράντη, τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με πέρυσι, ενώ βελτιώθηκαν και τα περιθώρια κέρδους. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στο αναβαθμισμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, στη συγκράτηση του κόστους και στα πρώτα οφέλη από τις επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, συνεχίζεται η επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας στα Οινόφυτα, με στόχο την ενίσχυση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα καλλυντικά και τα αντηλιακά.

Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον παραμένει πιεστικό, με γεωπολιτικές εντάσεις και αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών. Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής Ελλάδος Δημήτρης Μαγγιώρος, οι αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών, κυρίως από παράγωγα πετρελαίου, κυμαίνονται από 6% έως και πάνω από 10%, δημιουργώντας συνεχή πίεση στην παραγωγή. Ο όμιλος προς το παρόν απορροφά τις αυξήσεις, χωρίς ανατιμήσεις, αν και δεν αποκλείεται η μετακύλισή τους στην αγορά εφόσον συνεχιστεί η πίεση.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 147,1 εκατ. ευρώ από 141,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένες κατά 3,7%. Τα EBITDA ανήλθαν στα 23,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 19,9%, ενώ το περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 15,8%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν επίσης κατά 18,2%, στα 17,5 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου παραμένει σταθερή, με οριακό καθαρό δανεισμό 5,5 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2026. Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση στρατηγικών έργων, όπως η αναβάθμιση συστημάτων SAP, η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διεθνής επέκταση της μάρκας Carroten, με έμφαση και στην αγορά των ΗΠΑ.

Επιχειρήσεις
