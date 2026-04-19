Πέθανε ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρυτής της ιστορικής βιομηχανίας οσπρίων «3αλφα»

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών την Παρασκευή (17.4.2026) ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρυτής της βιομηχανίας επεξεργασίας οσπρίων «3αλφα», με ιστορία από το 1968, τότε που άρχιζε η μετεξέλιξη των παραδοσιακών μπακάλικων σε self service με ράφια και γόνδολες.

Ήταν εμπνευστής της βιομηχανίας 3αλφα που άρχισε από την Νίκαια του Πειραιά, με αντικείμενο την επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων και ρυζιών.

Ο Νίκος Καραγεωργίου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και λίγο αργότερα ίδρυσε την εταιρεία «Αφοί Καραγεωργίου», με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού – οσπρίων, με τον διακριτικό τίτλο «3 άλφα», την οποία και ανέδειξε σε ηγέτιδα βιομηχανία στον κλάδο της.

Υπήρξε διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως Ά Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ).

Διακρίθηκε επίσης στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Διακρίθηκε επίσης ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) αλλά και με την συμμετοχή του σε Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες

Η βιομηχανία που εμπνεύστηκε

Η εταιρεία του Νίκου Καραγεωργίου μετατράπηκε σε ΑΕ το 1980 και ένα χρόνο μετά εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο εργοστάσιο 6.000 τ.μ. στην περιοχή του Ρούφ.

Σήμερα η επόμενη γενιά της οικογένειας του Νίκου Καραγεωργίου έχει επεκτείνει το εργοστάσιο στα 14.000 τ.μ. με υπερσύγχρονη μονάδα τελευταίας τεχνολογίας και αυτόματες γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας.

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 120 μόνιμους εργαζόμενους και 40 ειδικούς συνεργάτες και στα 58 χρόνια της παρουσίας της στην αγορά έχει αναπτύξει σειρά προϊόντων εδραιώνοντας τη φήμη της στη συνείδηση των καταναλωτών ως ένα ελληνικό εμπορικό σήμα που δίνει έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων επενδύοντας συνεχώς στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και στην λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Εδώ και πάνω από 5 δεκαετίες η «3αλφα» κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τους ανταγωνιστές της.

Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΒΑΠ «Η κηδεία του Νίκου Καραγεωργίου θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15.45 στο Αποτεφρωτηριο της Ριτσώνας».