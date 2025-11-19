Επιχειρήσεις

Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ΧΑ από την Euronext αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

«Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης», υπογραμμίζει ο ΥΠΟΙΚ
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης / REUTERS / Ken Cedeno

«Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε σήμερα (19.11.2025) ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ανακοίνωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την ATHEX.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η εξαγορά του ΧΑ «έρχεται, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας – εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,25% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα».

«Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ο υπουργός.

Και κατέληξε πως «είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

