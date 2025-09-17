ΠΙΝΔΟΣ: Αναμένεται αύξηση τζίρου και εξαγωγών το 2025 – Χωρίς ανατιμήσεις οι τιμές στο κοτόπουλο

Με αισιοδοξία ξεκινά το 2025 ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», όπως υπογράμμισε χθες (16.9.2025) ο γενικός διευθυντής, Λάζαρος Τσακανίκας, σε δημοσιογραφική συνάντηση. Τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου δείχνουν αύξηση 9% τόσο στον κύκλο εργασιών (τζίρο) όσο και στις εξαγωγές, εξέλιξη που ενισχύει την εκτίμηση ότι η φετινή κερδοφορία θα κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από το 2024.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές στο κοτόπουλο παραμένουν σταθερές, χωρίς να έχουν αυξηθεί από την περίοδο της πανδημίας και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της «ΠΙΝΔΟΣ», το 2025 οι τιμές βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το 2024, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώνονται χαμηλότερα μέσω των προσφορών από τα σούπερ μάρκετ. «Το κοτόπουλο εξακολουθεί να αποτελεί την πιο προσιτή πρωτεΐνη, γεγονός που ενισχύει τη ζήτησή του σε περιβάλλον μειωμένων εισοδημάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση κοτόπουλου παρουσιάζει ανοδικές τάσεις τόσο στην Ελλάδα (+3%-4%) όσο και στην Ευρώπη (+2%). Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν τα έτοιμα μαγειρεμένα προϊόντα, τα οποία κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς λόγω της αλλαγής των συνηθειών των καταναλωτών. Στην περίπτωση της «ΠΙΝΔΟΣ», οι πωλήσεις προψημένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 6% το 2024, ενώ στόχος για το 2025 αποτελεί η άνοδος 30% στα έτοιμα ψημένα προϊόντα και 80% στα προϊόντα γύρου.

Σε έναν κλάδο που αποτιμάται σε 1,3 δισ. ευρώ, η «ΠΙΝΔΟΣ» διατηρεί σταθερή θέση στην κορυφή της ελληνικής πτηνοτροφίας με μερίδιο 32%, μπροστά από τον όμιλο Νιτσιάκου (29%) και την Αμβροσιάδης (22%), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην αγορά.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του τζίρου (30 εκατ. ευρώ) και ενισχύθηκαν ήδη κατά 9% στο πρώτο εξάμηνο. Προτεραιότητα του Συνεταιρισμού για το 2025 αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας, στοχεύοντας στην άνοδο των εξαγωγών κατά 20% σε ετήσια βάση. Τα προϊόντα της «ΠΙΝΔΟΣ» διοχετεύονται κυρίως στα Βαλκάνια, στη Γερμανία, στις αραβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το τελευταίο να αποτελεί στρατηγική αγορά για τα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο παραγωγής, η «ΠΙΝΔΟΣ» συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της, με 350.000 κότες να εκτρέφονται ετησίως σε μονάδες συνολικής επιφάνειας 650.000 τ.μ., παραγωγή 100.000 τόνων κοτόπουλου και δυναμικότητα ζωοτροφών 80 τόνων ανά ώρα. Το δίκτυο διανομής της καλύπτει 8.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, με 18 υποκαταστήματα και 250 οχήματα. «Η κυκλική οικονομία εφαρμόζεται καθολικά σε όλο τον συνεταιρισμό», τόνισε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Ανδρέας Δημητρίου.

Ιδιαίτερα ισχυρή υπήρξε η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του για το 2024, με τζίρο στα 374,5 εκατ. ευρώ (+5%), EBITDA στα 30,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη προ φόρων στα 20 εκατ. ευρώ (+178,5%). Ο δανεισμός μειώθηκε κατά 42,6%, στα 31 εκατ. ευρώ, ενώ οι απολαβές παραγωγών αυξήθηκαν κατά 11,6%, φθάνοντας τα 36,9 εκατ. ευρώ.

Η θετική αυτή πορεία αντικατοπτρίζεται και στο ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα η «ΠΙΝΔΟΣ» απασχολεί 1.600 εργαζόμενους, με τις αμοιβές προσωπικού να φτάνουν τα 36,7 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένες κατά 5 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο σκέλος των επενδύσεων, η «ΠΙΝΔΟΣ» έχει ολοκληρώσει σχεδόν στο σύνολό του το προηγούμενο πλάνο των 44 εκατ. ευρώ και έχει δρομολογήσει πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2030, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει δράσεις όπως νέο εκκολαπτήριο, μονάδα βιοαερίου 2 MW, επεκτάσεις παραγωγής και ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη μείωση του ενεργειακού κόστους, που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ ετησίως, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ισχύος 3 MW και επιπλέον 4,5 MW που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.