Ποια είναι η κινεζική Anta Sports που θέλει να πάρει την Puma

Η Anta Sports, πολυεθνική αθλητικών ειδών και εξοπλισμού με έδρα το Jinjiang της Κίνας, ενισχύει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια αγορά με την απόφασή της να αποκτήσει το μερίδιο της οικογένειας Πινό στην Puma.

Η κινεζική εταιρεία αθλητικών ειδών, συμφώνησε στην απόκτηση του 29% των μετοχών της Puma, που ανήκαν στην εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας του Γάλλου δισεκατομμυριούχου Φρανσουά Πινό.

Είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία αθλητικών ειδών στον κόσμο με όρους εσόδων, πίσω δηλαδή από τη Nike και την Adidas και μπροστά από την Li-Ning, η οποία φέρεται να είχε επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Puma.

Η παρουσία της Anta Sports στην Ευρώπη έχει εδραιωθεί μετά την εξαγορά της φινλανδικής εταιρείας Amer Sports, η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο με πάνω από 25 δημοφιλείς μάρκες ένδυσης όπως Salomon, Wilson, Arc’teryx, Atomic και Peak Performance. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η Anta Sports έχει υπογράψει σημαντικά συμβόλαια για χορηγίες ενώ αποτελεί και επίσημο προμηθευτή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η Anta Sports είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και συμμετέχει στον δείκτη Hang Seng. Ο όμιλος ανακοίνωσε έσοδα άνω των 70 δισεκατομμυρίων γιουάν (RMB) το 2024, επίδοση που της εξασφάλισε την κορυφαία θέση στην κινεζική αγορά αθλητικών ειδών.

Με ιστορία από το 1991

Ιδρύθηκε το 1991 από τον Ding Shizhong με δραστηριότητες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία αθλητικών ειδών με το εμπορικό της σήμα. Σε πρώτη φάση κατασκεύαζε παπούτσια ενώ λίγα χρόνια μετά προσέλαβε τον τενίστα Kong Linghui, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά της.

Το 2001 εξελίχθηκε από κατασκευαστής υποδημάτων σε μια ολοκληρωμένη αθλητική μάρκα και άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Πεκίνο. Το 2008, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου έδωσαν στην Anta την ευκαιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εμπορία υποδημάτων. Το 2009 απέκτησε το εμπορικό σήμα Fila από την Belle International, με σκοπό να το αναπτύξει στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Η Anta Sports λειτουργεί επίσης καταστήματα Descente και Sprandi, Kolon Sport και Kingkow σε μεγάλες κινεζικές πόλεις.