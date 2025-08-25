Ποιος είναι ο νέος χάρτης στις ελληνικές μαρίνες

Μια νέα εποχή ξεκινά για τις ελληνικές μαρίνες, καθώς σειρά μεγάλων επενδύσεων διαμορφώνουν έναν εντελώς διαφορετικό χάρτη στον θαλάσσιο τουρισμό. Από την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την Ανατολική Αττική έως την Κέρκυρα, τη Ρόδο και τη Σκιάθο, έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να τη φέρουν στο ίδιο επίπεδο με κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα παίζει η επένδυση στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού, η οποία δεν αφορά μόνο τον αστικό ιστό, αλλά και την ενίσχυση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Συγκεκριμένα, στον Άγιο Κοσμά, το σημείο που φιλοξενούσε το Ελληνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας, έχει ξεκινήσει η μετατροπή σε μία σύγχρονη εγκατάσταση ικανή να φιλοξενήσει μεγάλα σκάφη αναψυχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνδυασμό με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, που συνδέει για πρώτη φορά οργανικά την πόλη με την ακτογραμμή της, αλλά και με έργα που εκτείνονται από τον Πειραιά έως το Λαύριο, η νότια ακτή της Αττικής μετατρέπεται σε έναν ενιαίο άξονα αναψυχής και τουριστικής ανάπτυξης. Οι νέες υποδομές δεν περιορίζονται σε θέσεις ελλιμενισμού, αλλά ανοίγουν τον δρόμο για δραστηριότητες όπως τα θαλάσσια σπορ, ο καταδυτικός τουρισμός και οι παράκτιες μετακινήσεις με σκάφη, που μέχρι σήμερα παραμένουν υπο-αναπτυγμένες στη χώρα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη.

Η μαρίνα της Βουλιαγμένης ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με σύγχρονες υποδομές και περιβαλλοντική αναβάθμιση. Στον Άγιο Κοσμά, το σημείο που φιλοξενούσε το Ελληνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας, έχει ξεκινήσει η μετατροπή σε μία σύγχρονη εγκατάσταση ικανή να φιλοξενήσει μεγάλα σκάφη αναψυχής.

Στον Φλοίσβο, που ήδη αποτελεί τοπόσημο της Αττικής, υλοποιούνται νέα σχέδια επέκτασης, ενώ η ιστορική μαρίνα της Ζέας προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα στη μαρίνα Αλίμου, τη μεγαλύτερη των Βαλκανίων και μία από τις πλέον δημοφιλείς της Ανατολικής Μεσογείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί προβλέπεται η αξιοποίηση μιας χερσαίας ζώνης 210 στρεμμάτων, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης σκαφών, ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες.

Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του κλάδου. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 39 αδειοδοτημένες μαρίνες, με περίπου 13.000 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ 30 από αυτές θεωρούνται υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, υπάρχουν περίπου 60 τουριστικά αγκυροβόλια και καταφύγια, με άνιση ποιότητα υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν προβλεφθεί 140 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στον τομέα, γεγονός που δημιουργεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό υπόβαθρο για τα επόμενα χρόνια.

Η κινητικότητα όμως δεν περιορίζεται στην Αττική. Στην Κέρκυρα σχεδιάζεται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον θαλάσσιο τουρισμό των τελευταίων δεκαετιών, με τη δημιουργία μαρίνας διεθνών προδιαγραφών για mega yachts. Το ύψος της επένδυσης ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια ευρώ και καθιστά το έργο το πρώτο αυτού του μεγέθους που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το μηδέν στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Σημαντική είναι και η δραστηριότητα στο Ναύπλιο, όπου προχωρά η παραχώρηση της μαρίνας, σε έναν προορισμό με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση, ενώ στον χάρτη των επενδύσεων μπαίνουν και οι μαρίνες της Ρόδου και της Σκιάθου, που εξετάζονται για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Κομβικής σημασίας θεωρείται και η μαρίνα Καλαμαριάς, η μεγαλύτερη στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, η οποία αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Παρά τη δυναμική αυτή, δεν λείπουν οι δυσκολίες. Η γραφειοκρατία και οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο, ενώ οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν συχνά τις μαρίνες με επιφυλακτικότητα. Ωστόσο, όπου υπήρξαν ολοκληρωμένες επενδύσεις, τα αποτελέσματα ήταν πολλαπλασιαστικά για τις τοπικές οικονομίες. Οι μαρίνες λειτουργούν ως ανοιχτοί χώροι αναψυχής και δημιουργούν ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας, ενισχύοντας την εστίαση, το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα, με το πλεονέκτημα της γεωγραφίας και του κλίματός της, βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία να μετατραπεί σε διεθνή κόμβο θαλάσσιου τουρισμού. Η δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου μαρινών, από την Αττική μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, αποτελεί στοίχημα όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για την εθνική οικονομία συνολικά.

Το ερώτημα είναι αν η χώρα θα καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη συγκυρία, ώστε να περάσει από το στάδιο των εξαγγελιών σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης, ικανό να τη φέρει στο επίκεντρο του διεθνούς θαλάσσιου τουρισμού τις επόμενες δεκαετίες.