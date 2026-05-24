Βιομηχανία τροφίμων: Επιταχυντής εξαγωγών με μεγάλες επενδύσεις – Ποιοι πρωταγωνιστούν

Σε μία περίοδο όπου ο πληθωρισμός, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η ενεργειακή κρίση πιέζουν τη διεθνή οικονομία , η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αντέχει στις πιέσεις και συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της εγχώριας οικονομίας, διατηρώντας υψηλές επενδυτικές ταχύτητες και ισχυρή εξαγωγική δυναμική.

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ, ενώ στηρίζει περισσότερες από 376.000 θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα, τη στιγμή που ο πληθωρισμός πλήττει όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι εξαγωγές του προσεγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και των πρώτων υλών, οι επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζουν να επενδύουν στρατηγικά στην τεχνολογική αναβάθμιση, την παραγωγική ενίσχυση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο επίκεντρο των νέων επενδυτικών σχεδίων βρίσκονται ο αυτοματισμός, οι «πράσινες» τεχνολογίες, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η έμφαση στην καινοτομία, με νέες σειρές προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, όπως τα βιολογικά προϊόντα, οι πιο υγιεινές επιλογές και οι νέες μορφές συσκευασίας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι μεγάλοι «παίκτες» επενδύουν σε παραγωγή, τεχνολογία και βιωσιμότητα

Μέσα σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου προχωρούν σε επενδυτικά σχέδια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την παραγωγική τους δυναμική, να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος και να ενδυναμώσουν τη θέση τους τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Coca-Cola HBC συνεχίζει δυναμικά το επενδυτικό της πλάνο στην Ελλάδα, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 180 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ που αυξάνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας και μειώνει παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας και πλαστικού. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία νέου υπερσύγχρονου κέντρου logistics στην Αττική, συνολικής επένδυσης 31 εκατ. ευρώ, με αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επενδυτική ώθηση καταγράφεται και στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού. Η ΧΗΤΟΣ ολοκλήρωσε επένδυση άνω των 7 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στη Ζήρεια Κορινθίας, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυνατότητα του φυσικού μεταλλικού νερού ΖΗΡΕΙΑ. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει νέες γραμμές παραγωγής με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξοικονόμηση υλικών συσκευασίας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, γνωστή για το brand Βίκος, δρομολογεί επένδυση ύψους 76,8 εκατ. ευρώ στην Ήπειρο. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας μονάδας ανακύκλωσης r-PET, την αναβάθμιση γραμμών παραγωγής και την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων συστημάτων logistics, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στον τομέα των γαλακτοκομικών, η ΜΕΒΓΑΛ προχωρά σε νέο εργοστάσιο παραγωγής γιαουρτιού και εμφιάλωσης, συνεχίζοντας ένα πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της. Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς.

Ανάλογη στρατηγική ανάπτυξης ακολουθεί και η EURIMAC, η οποία υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 26 εκατ. ευρώ έως το 2026. Η εταιρεία ενισχύει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Κιλκίς, επεκτείνοντας παράλληλα την εξαγωγική της δραστηριότητα, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Σημαντικές επενδύσεις δρομολογεί και η ΚΡΙ-ΚΡΙ, με νέα έργα ύψους έως και 30 εκατ. ευρώ για το 2026, που αφορούν την τεχνολογική αναβάθμιση και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στις μονάδες γιαουρτιού και παγωτού στις Σέρρες. Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες.

Στον κλάδο της κατεψυγμένης ζύμης, η ARZYBAKE σχεδιάζει νέα πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, επένδυση ύψους 21,9 εκατ. ευρώ, η οποία θα περιλαμβάνει ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της παραγωγής, καθώς και νέες θέσεις εργασίας.