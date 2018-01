Αναρτήσεις με… νόημα Τσίπρα και Μοσκοβισί, μετά τις συναντήσεις στο Νταβός

Αυτό σημειώνεται σε ανάρτηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Facebook, σχετικά με τις συναντήσεις που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί και τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Προετοιμαζόμαστε για την ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, ώστε η Ελλάδα να καταστεί μια «κανονική» χώρα στην Ευρωζώνη, με ισχυρή στρατηγική υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης».

Αυτό δήλωσε με ανάρτησή του στο twitter ο Επίτροπος οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί, με αφορμή τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Νταβός, η οποία διεξήχθη -όπως επισήμανε- «μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης».

Meeting with @tsipras_eu after the successful conclusion of the third review. We are preparing the conclusion of the programme in summer 2018, so that #Greece can become a “normal” country in the #eurozone with a strong strategy for growth and employment pic.twitter.com/n6Hv1paM7B

