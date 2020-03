Τη «βούλα» του Κυριάκου Μητσοτάκη φέρει η απόφαση της ΕΚΤ να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης των 750 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε χθες βράδυ από τη Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός συνομίλησε τηλεφωνικά για το ζήτημα και πριν τις ανακοινώσεις με την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, με κυβερνητικές πηγές να τονίζουν ότι η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα της Ευρωτράπεζας αποκλιμακώνει το κόστος δανεισμού της χώρας και εξασφαλίζει μεγάλη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και τούτο δεν είναι τυχαίο μετά από την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού, καθώς επί 4,5 χρόνια δεν το κατάφεραν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σημειώνεται ότι ενήμεροι για το θέμα ήταν μόνο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Το ποσό των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επαναγορά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους δίνει η ΕΚΤ, σε μια απόφαση που θεωρείται “ένεση” ρευστότητας για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η ΕΚΤ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί το ευρώ και «δεν υπάρχει όριο» στη δέσμευσή της στο κοινό νόμισμα, διαβεβαίωσε η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ.

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας».

Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR