Τη διαβεβαίωση ότι η πρωτοβουλία «3+1», μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ισχυρή προτεραιότητα για τη διοίκηση Μπάιντεν, στο πεδίο της περιφερειακής συνεργασίας, έδωσε μιλώντας διαδικτυακά στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, Τζέφρι Πάιατ, αρμόδιος για θέματα Ενεργειακών Πόρων.

«Ολόκληρος ο ενεργειακός χάρτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανασχεδιάζεται και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά και με άλλους σημαντικούς παίκτες, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ, για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Με μεγάλη χαρά είδα την έμφαση που έδωσε ο Γερουσιαστής Μενέντεζ στο όχημα “3+1” κατά την ομιλία του στο Φόρουμ των Δελφών και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό παραμένει ισχυρή προτεραιότητα για τη διοίκηση Μπάιντεν» σημείωσε ο κ. Πάιατ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία-όχημα, σημείωσε, παραμένει ισχυρή προτεραιότητα, ως προς το πώς η αμερικανική διοίκηση επεξεργάζεται την περιφερειακή συνεργασία, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα των ΗΠΑ ως παρατηρήτριας στο Φόρουμ για το Φυσικό Aέριο της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) και «αξιοποιώντας έναν πολύ ισχυρό διάλογο με την ΕΕ τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια, όσο και για την ενεργειακή μετάβαση».

Fantastic discussion w/friends & colleagues at #delphiforum on Greece & the East Med’s critical role in European energy security. Alexandroupoli, IGB, renewables deployment, & electricity interconnectors will diversify regional energy supplies & support global energy transition. pic.twitter.com/wjeBSQlMKz