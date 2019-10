Πετρέλαιο: «Εκτινάσσονται» οι τιμές μετά την έκρηξη στο Ιρανικό τάνκερ

Η τιμή στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ αυξήθηκε έως 2,3% στα 60,46 δολάρια το βαρέλι και διαμορφωνόταν στα 60,13 δολάρια, αυξημένη κατά 1,02 δολάρια, στις 09.48 (ώρα Ελλάδας).

Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (WTI) αυξήθηκε έως 2,1% στα 54,69 δολάρια το βαρέλι. «Η εφεδρική παραγωγική δυναμικότητα παραμένει εύθραυστη και με την ευπάθεια των αλυσίδων προσφοράς να είναι ανησυχητική σε όλες τις πετρελαϊκές περιοχές της Μέσης Ανατολής, οι έμποροι συνεχίζουν να καλύπτονται με ένα επασφάλιστρο για τον κίνδυνο προσφοράς», δήλωσε αναλυτής της AxiTrader.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το τάνκερ Sinopa, ιδιοκτησίας της εθνικής εταιρείας πετρελαίου, χτυπήθηκε έξω από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και ότι ξέσπασε πυρκαγιά. Το πλοίο υπέστη μεγάλη ζημιά και υπήρξε διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα, δήλωσαν ανώνυμες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων ISNA. Όλα τα μέλη του ιρανικού τάνκερ είναι ασφαλή και η κατάσταση στο πλοίο είναι υπό έλεγχο, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour.

Η είδηση για το ιρανικό τάνκερ έρχεται σε συνέχεια των επιθέσεων στις 14 Σεπτεμβρίου σε δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες μείωσαν στο μισό την παραγωγή πετρελαίου του βασιλείου, προκαλώντας αύξηση των τιμών του αργού. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν μετά τις επιθέσεις σε τάνκερ και αμερικανικά drones στα στενά του Ορμούζ.

BREAKING: Stricken Iranian oil tanker 'likely hit by rockets in attack', Tehran claims https://t.co/UkZj41B9rO pic.twitter.com/F5Oal1fLAr

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 11 Οκτωβρίου 2019