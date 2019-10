Έκρηξη σημειώθηκε σε ιρανικό τάνκερ που ανήκει στην κρατική εταιρεία του Ιράν (NIOC). Από την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο «Sinopa» το οποίο βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της πόλης Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ISNA, η οποία μετά από λίγη ώρα σβήστηκε.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ η ζημιά στο πλοίο είναι μεγάλη και αυτή τη στιγμή πετρέλαιο χύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς το τάνκερ έχει εκατομμύρια βαρέλια. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι από την έκρηξη έχουν υποστεί ζημιά δύο δεξαμενές του τάνκερ.

«Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσαν οι πηγές αυτές. Το πρακτορείο ειδήσεων Nour, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι το πλήρωμα του πετρελαιοφόρου είναι σώο και ασφαλές.

«Κανένα μέλος του πληρώματος δεν έχει τραυματιστεί από την έκρηξη (…) η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», επεσήμανε το Nour.

Η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι στοχοθέτησαν το τάνκερ προκαλώντας την έκρηξη.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 100 χλμ μακρυά από της ακτές της Σαουδικής Αραβίας είναι φτιαγμένο πριν 20 χρόνια και χωρά 159.681 τόνους.

We believe this may be the Iranian Suezmax tanker SINOPA. She is laden with a million barrels of oil bound for Syria. That’s her regular run. This is the 3rd Iranian tanker in 6 months to be incapacitated in this part of the Red Sea. 1st it was HAPPINESS I & recently, HELM. #OOTT https://t.co/47RMSDIRFp

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) 11 Οκτωβρίου 2019