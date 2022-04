Τα στοιχεία της Eurostat δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έφτασε σε ποσοστό σοκ, πάνω από το 9%. Στις 10 Μαΐου αναμένεται η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ με βάση τον εθνικό δείκτη τιμών καταναλωτή.

Από το 8% τον Μάρτιο του 2022, μέσα σε έναν μήνα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε στο 9,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα (29.04.2022) στη δημοσιότητα η Eurostat. Εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός που θα ανακοινώσει η ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο, θα είναι πάνω από 10%!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά 0,1% αυξήθηκε ο πληθωρισμός και στην ευρωζώνη, από 7,4% σε 7,5% τον Απρίλιο, με τις τιμές στην ενέργεια να αυξάνονται κατά 38%!

Euro area #inflation up to 7.5% in April 2022: energy +38.0%, food +6.4%, other goods +3.8%, services +3.3% – flash estimate https://t.co/w6PvwGYiUH pic.twitter.com/AmCTAcMPCX