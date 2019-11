Στο μετρό του Συντάγματος το πρώτο εικονικό super market

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης Οmnichannel στρατηγικής της αλυσίδας, που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ενοποιημένης απρόσκοπτης εμπειρίας, ώστε όλοι οι πελάτες μας να λαμβάνουν τα ίδια μηνύματα τόσο από τα φυσικά καταστήματα όσο και από όλα τα ψηφιακά κανάλια. Παράλληλα, το e-spotτου Συντάγματος δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ψωνίσουν εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και – το σημαντικότερο- on the go.

Οι επισκέπτες ξεκινούν την περιήγησή τους στο e-shop μέσα από τις οθόνες του εικονικού καταστήματος (e-stop) και την ολοκληρώνουν με λίγα μόνο κλικ από το κινητό τους τηλέφωνο. «Ήρωας» της δράσης των Mymarket στο e-stop του Συντάγματος είναι το γνωστό κόκκινο καλάθι, το οποίο αποτελεί και «σήμα κατατεθέν» για τα super market στο μυαλό του Έλληνα καταναλωτή.

Να σημειωθεί, ότι τo ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας My market ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1ηΝοεμβρίου του 2018, καλύπτοντας 7 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίκαλα και Βόλο.

Η ανάπτυξη των πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας του e-shop είναι ραγδαία, καθώς οι χρήστες αυξήθηκαν κατά 24,19% και οι συναλλαγές κατά 36,39%