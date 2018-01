“Συγχαρητήρια” και συμφωνία για μεταρρυθμίσεις στη συνάντηση Τσίπρα – Λαγκάρντ

- Μία ώρα διήρκησε η συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με την Κριστίν Λαγκάρντ στο Νταβός - Η διευθύντρια του ΔΝΤ αναγνώρισε την πρόοδο της Ελλάδας - Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Πιερ Μοσκοβισί - Εκφράστηκε η ικανοποίηση για την έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης

Μεταρρυθμίσεις και χρέος βρέθηκαν στο… τραπέζι της συνάντησης που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με την Κριστίν Λαγκάρντ στο Νταβός, το απόγευμα της Πέμπτης (25.01.2018). Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκησε μία ώρα. Κατά τη διάρκειά της, η διευθύντρια του ΔΝΤ αναγνώρισε τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, επισήμανε πως πρέπει να γίνουν κάποιες ακόμα, με τον Αλέξη Τσίπρα να δεσμεύεται ότι θα διεκπεραιωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αλέξης Τσίπρας και Κριστίν Λαγκάρντ συζήτησαν – όπως αναμενόταν- και για το θέμα του χρέους, με την διευθύντρια του Ταμείου να τονίζει πως η ελάφρυνση του χρέους αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα και να βγει η χώρα από τα μνημόνια.

Σε ανακοίνωσή της μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η κυρία Λαγκάρντ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ήταν ευχαρίστησή μου να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Τσίπρα στο Νταβός σήμερα. Τον συνεχάρην για την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα, ένα κλίμα που αποτυπώθηκε επίσης στην πρόσφατη ανακοίνωση του Eurogroup και διαβεβαίωσα τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη στήριξη του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής. Υπογράμμισα, επίσης, ότι η ολοκλήρωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και η παροχή ελάφρυνσης χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους είναι αναγκαία για να στηρίξουν μία βιώσιμη ανάπτυξη και μία επιτυχή έξοδο από την επίσημη χρηματοδότηση αργότερα φέτος. Ο πρωθυπουργός και εγώ συμφωνήσαμε να εργασθούμε μαζί στην κατεύθυνση αυτών των κοινών στόχων».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, χαιρετίστηκε η έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Και συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθούν οι τεχνικές συζητήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον ερχόμενο Αύγουστο καθώς και την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του προγράμματος.

Συνάντηση με Μοσκοβισί

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων, όπως αυτή με τον Πιερ Μοσκοβισί, όπου συζήτησαν για το Ελληνικό πρόγραμμα.

«Η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα φάση εμπέδωσης της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας και όλοι πρέπει τώρα να εργαστούν από κοινού για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τον ερχόμενο Αύγουστο» ήταν αυτό που τονίστηκε μετά την συνάντηση.

Μάλιστα το ραντεβού των δύο ανδρών να ανανεώνεται για τις 8 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε η ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης εγκαίρως. Επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε μία νέα φάση εμπέδωσης της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, που εκφάζεται και στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι τώρα όλοι πρέπει να εργαστούν από κοινού για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος τον ερχόμενο Αύγουστο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κύριοι στόχοι είναι η Ελλάδα να επιστρέψει στην κανονικότητα του ευρωπαϊκού εξαμήνου (european semester) την άνοιξη (σ.σ. πρόκειται για την πάγια διαδικασία 6μηνιαίων ελέγχων, στους οποίους υπόκεινται όλες οι χώρες της Ε.Ε., ενώ όσες υπόκεινται σε πρόγραμμα, έχουν πρόσθετες υποχρεώσεις φυσικά), επίσης να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και να καθοριστούν τα τελευταία βήματα πριν την έξοδο της χώρας στις αγορές και, τέλος, να ολοκληρωθεί η επεξεργασία της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Όπως επίσης έγινε γνωστό, το ραντεβού των δύο ανανεώθηκε για τις 8 Φεβρουαρίου, οπότε ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα βρίσκεται στην Αθήνα.

Συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσίας

Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στις ρωσικές επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των υποδομών και του τουρισμού τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αρκάντι Ντβορκόβιτς, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα συνομίλησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Τουρκία.

Όπως προκύπτει από τη συνάντηση που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ανοίγει ο δρόμος για πλήρη ομαλοποίηση και αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Επιπλέον, όπως προκύπτει, Ελλάδα και Αλβανία είναι έτοιμες για στρατηγική συμφωνία που να επιλύει κρίσιμες διαφορές και να ανοίγει τον δρόμο για προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν σημεία που απομένουν για υπογραφή συμφωνίας και συμφωνήθηκε επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Αλβανία. Οι δυο πρωθυπουργοί συνομίλησαν και για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Όσον αφορά στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, οι δυο ηγέτες συζήτησαν την ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων και τη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ, της τετραμερούς με Βουλγαρία και Ρουμανία, την πρωτοβουλία Αδριατικής- Ιονίας και σε άλλες πρωτοβουλίες στην περιοχή.

Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε και με τον Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιοχάνες Χαν.