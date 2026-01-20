Βιλερουά (ΕΚΤ): «Χαμηλός» ο αντίκτυπος των εμπορικών εντάσεων στις τιμές του πληθωρισμού

Περιορισμένες επιπτώσεις στον πληθωρισμό της ευρωζώνης αναμένεται να έχουν οι κλιμακούμενες διατλαντικές εμπορικές εντάσεις, σύμφωνα με τον Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Φρανσουά Βιλερουά δήλωσε ότι οι δασμοί που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε ουσιαστικές αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη. Τυχόν νέοι δασμοί, πρόσθεσε, είναι πιθανό να έχουν μόνο μια «σιωπηλή» και περιορισμένη επίδραση στον πληθωρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις επιπτώσεις εάν υπάρξουν πρόσθετοι δασμοί. Θα μπορούσε να υπάρξει μια περιορισμένη άμεση πληθωριστική επίδραση, αλλά θα μπορούσε επίσης να υπάρξει ανατίμηση του ευρώ, η οποία λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση», ανέφερε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για αντίποινα, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομία των 21 χωρών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον Βιλερουά, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Ιούνιο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν επίκειται άμεσα κάποια αλλαγή στη νομισματική πολιτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πληθωρισμός κινείται ελαφρώς κάτω από τον στόχο του 2%, ενώ η οικονομική ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί, παρά τις εμπορικές αναταράξεις του 2025. Ο Γάλλος τραπεζίτης, που έχει υιοθετήσει πιο ήπια στάση από ορισμένους συναδέλφους του, υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει ευέλικτη σε ένα περιβάλλον αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

«Βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστές. Οι καθοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί με τους ανοδικούς», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Βιλερουά απέρριψε, τέλος, τις ανησυχίες ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν πληθωρισμό κάτω από τον στόχο και τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Τράπεζα θα προσαρμόσει τη στάση της μόνο αν υπάρξει «σημαντική και διαρκής απόκλιση».

Αναφερόμενος στη Γαλλία, σημείωσε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ αποτελεί θετικό σήμα για τις αγορές. «Σε αυτόν τον συννεφιασμένο ουρανό, υπάρχει λίγο περισσότερο φως για τη γαλλική δημοσιονομική πολιτική», είπε, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιονομική πορεία κρίσιμη για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.