Οικονομία

Wall Street: «Κατηφόρα» μετά τις ήξεις – αφίξεις Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 293,18 μονάδων, ενδεικτικό της ανησυχίας των επενδυτών για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν
Wall Street
Η Wall Street στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη (21.04.2026) η Wall Street εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας στη Wall Street έκλεισε με πτώση 293,18 μονάδων (–0,59%), στις 49.149,38 μονάδες, ενδεικτικό της ανησυχίας των επενδυτών για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 144,42 μονάδων (–0,59%), στις 24.259,96 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 45,13 μονάδων (–0,63%), στις 7.064,01 μονάδες.

Οικονομία
