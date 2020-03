Αφήνοντας για λίγο στην “άκρη” θέματα που αφορούν επενδύσεις κι επιχειρηματικά πλάνα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone στην Ελλάδα κ. Χάρης Μπρουμίδης μίλησε στο newsit.gr και τη Μαίρη Παπακωνσταντίνου για τη γυναίκα και το ρόλο της στην εργασία.

Αφορμή αποτέλεσε η έρευνα Breaking the Glass Ceiling, μία έρευνα για τη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις, που μόλις ολοκληρώθηκε από τη Vodafone σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Alba, τον Οργανισμό Women on Top και το The American College of Greece, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ο επικεφαλής της μεγάλης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας μίλησε για τα προσόντα των γυναικών που εργάζονται στις επιχειρήσεις, τις εργαζόμενες μητέρες, το μισθολογικό χάσμα, αλλά και για τα χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στην πολιτική, ενώ έστειλε το μήνυμα στις γυναίκες να γίνουν πιο διεκδικητικές και να κυνηγούν το όνειρο τους, επειδή, όπως τόνισε: «Ένας κόσμος με περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, θα είναι ένας καλύτερος κόσμος».

Πάγια πολιτική της Vodafone είναι η δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους. Αυτή τη στιγμή των 44% των εργαζομένων, το 33% των διευθυντικών στελεχών και το 60% του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι γυναίκες. Στόχος αποτελεί να τα ποσοστά απασχόλησης αντρών και γυναικών να διαμορφωθούν στο 50% – 50%, καθώς φιλοδοξία της Vodafone είναι να καταστεί εργοδότης υψηλής προτίμησης για τις γυναίκες, πρωτοστατώντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Αποσπασματικά ο κ. Μπρουμίδης ανέφερε τα εξής: «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για όλους, ενώ πιστεύουμε και στη διαφορετικότητα επειδή μας κάνει καλύτερους στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Θέλουμε να δούμε ποιό είναι το αποτύπωμα που αφήνει η γυναίκα στον επιχειρηματικό στίβο και να το φτάσουμε εκεί που πρέπει. Υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Μόνο στο 10% των εισηγμένων εταιρειών, τα διοικητικά συμβούλια αντιπροσωπεύονται από γυναίκες, ενώ στην πολιτική, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες στον εργασιακό χώρο

«Υπάρχουν προκαταλήψεις, όχι απαραίτητα συνειδητές, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μια γυναίκα. Για παράδειγμα, ένας άντρας που έχει πιο έντονη συμπεριφορά γίνεται αποδεκτός, όμως μια γυναίκα, δεν γίνεται, επειδή υπάρχει εγγενής προκατάληψη, που βρίσκεται στο υποσυνείδητο. ΟΙ γυναίκες πολλές φορές αυτοπεριορίζονται, δεν κυνηγάνε τα όνειρά τους, γιατί υποσυνείδητα πιστεύουν ότι μπορεί να πετύχουν πολύ λιγότερα από αυτά που μπορούν. Εμείς πρέπει να κλείσουμε αυτά τα κενά και να τους δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες να αποδείξουν αυτά που μπορούν. Συχνά παρατηρούμε ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη που τις κάνει περισσότερο αποδοτικές».

Το μισθολογικό χάσμα

«Το χάσμα που υπάρχει στις αμοιβές έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις είναι πολύ μικρότερη έναντι των αντρών. Αν υπήρχε ίση αντιπροσώπευση γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, αυτό το χάσμα θα ήταν μικρότερο».

Η μητρότητα

«Είναι απαράδεκτο μια γυναίκα να στερείται το δικαίωμά της στην εργασία, για λόγους μητρότητας. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τις γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση μητρότητας. Η Vodafone έχει υιοθετήσει πρωτοποριακές πολιτικές. Δίνουμε 16 εβδομάδες άδεια λοχείας επιπλέον της κανονικής άδειας που δίνει το κράτος, έτσι ώστε η μητέρα να είναι κοντά στο παιδί και στα πρώτα του βήματα. Να είναι τελείως προετοιμασμένη και μετά να μπορέσει να επιστρέψει στην εργασία της. Επιπλέον δίνουμε άδεια πατρότητας και στους νέους πατέρες για να βρεθούν κοντά στο παιδί αλλά και στη μητέρα. Έχουμε καθήκον να βοηθήσουμε το δικό μας οικοσύστημα, το ελληνικό, να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας».

Προγράμματα υποστήριξης γυναικών

«Στη Vodafone έχουμε πλήθος πολιτικών και προσπαθούμε να καλύψουμε θέματα που θα διευκόλυναν τις γυναίκες στον εργασιακό τους χώρο. Χρησιμοποιούμε προγράμματα mentoring κι έχουμε υιοθετήσει πολιτικές κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Για τα νέα κορίτσια, έχουμε υιοθετήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για να μπαίνουν στην λογική των θετικών επιστημών, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στο χώρο της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Ακόμη, μέσω ενός προγράμματος τηλεϊατρικής, υπάρχει η δυνατότητα ειδικών εξετάσεων για γυναίκες, ώστε ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, να διατηρούνται σε καλή υγεία».

Το μέλλον της γυναίκας στις επιχειρήσεις

«Οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές, ώστε να απελευθερωθεί ο γυναικείος δυναμισμός και να κατακλύσει τις επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι σήμερα. Αυτό το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι ένας κόσμος με περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης θα είναι ένας καλύτερος κόσμος. Θα ήθελα τις γυναίκες να είναι πιο διεκδικητικές και να αποβάλλουν οι ίδιες τα στερεότυπα που υπάρχουν, γιατί πολλές φορές αυτοπεριορίζονται, Να βάλουν υψηλούς στόχους και να είναι όσο διεκδικητικές πρέπει για να τους κατακτήσουν. Επιπλέον, στα νέα κορίτσια θα έλεγα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να ασχοληθούν με τις νέες κατευθύνσεις, της τεχνολογίας και της πληροφορικής γιατί ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί».

Δείτε εδώ όλη τη συνέντευξη