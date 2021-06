Την «ιστορική» συμφωνία παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% χαιρετίζουν Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ. Θετικές αντιδράσεις από Google και Facebook.

Η σημερινή συμφωνία των υπουργών Οικονομικών της G7, των επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, να δεσμευτούν στην επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% ανά χώρα θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες ανά τον κόσμο, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ και πρόσθεσε ότι η αναγκαιότητα εθνικών φόρων ψηφιακών υπηρεσιών θα παραμεριστεί μόλις εφαρμοστεί η παγκόσμια αυτή λύση.

“Έπειτα από χρόνια συζητήσεων, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία για την μεταρρύθμιση του παγκόσμιου συστήματος φορολόγησης ώστε αυτό να ταιριάζει στην παγκόσμια ψηφιακή εποχή”, είπε ο Βρετανός υπουργός στους δημοσιογράφους.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο θα αποδώσει η νέα αυτή συμφωνία καθώς απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες στη Σύνοδο Κορυφής της G20, σημείωσε ο Σούνακ.

Ερωτηθείς αν μπορεί να εκτιμήσει πόσο θα αποδώσει αυτή η συμφωνία συγκεκριμένα για την Βρετανία, ο Σούνακ απάντησε: “Αυτό είναι το πρώτο βήμα, αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στην G7, πρέπει ακόμα να πάμε στην G20 και να συμφωνήσουμε με μια ευρύτερη ομάδα χωρών επομένως είναι δύσκολο να πω πού θα καταλήξει η τελική συμφωνία”.

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ χαρακτήρισε “αφετηρία” τη συμφωνία και δεσμεύτηκε να την προωθήσει περαιτέρω.

“Πρόκειται για μια αφετηρία και μέσα στους επόμενους μήνες θα κάνουμε αγώνα για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο ελάχιστος εταιρικός φόρος είναι όσο υψηλότερος γίνεται”, είπε ο ίδιος σε βίντεό του που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Oι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να αποφεύγουν τους φόρους»

“Ιστορική” χαρακτήρισε τη συμφωνία και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς σημειώνοντας ότι τώρα οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να αποφεύγουν τους φόρους κερδοσκοπώντας στις χώρες με χαμηλή φορολόγηση.

“Η απόφαση για την διεθνή φορολογική δικαιοσύνη είναι ιστορική. Είναι μια πολύ καλή είδηση για την φορολογική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη και μια κακή είδηση για τους φορολογικούς παραδείσους ανά τον κόσμο”, σχολίασε.

Το επόμενο βήμα θα είναι η συζήτηση της συμφωνίας αυτής με μια ευρύτερη ομάδα εταίρων στον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και την ομάδα της G20, είπε ο Σολτς.

Η όποια οριστική συμφωνία για την μεταρρύθμιση των διεθνών κανονισμών εταιρικής φορολόγησης θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων χωρών, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας.

“Είναι προς το συμφέρον όλων να αποκτήσουμε μια βιώσιμη, φιλόδοξη και δίκαιη συμφωνία της διεθνούς φορολογικής αρχιτεκτονικής”, έγραψε στο Twitter ο Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το ότι μια συμφωνία κινδυνεύει να πλήξει τον ελκυστικό χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή 12,5% της χώρας.

“Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στον ΟΟΣΑ. Στο τραπέζι βρίσκονται 139 χώρες και η όποια συμφωνία θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των μικρών και των μεγάλων χωρών, των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων”.

Η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Οικονομικών της G7 έλαβαν σήμερα μια “σημαντική, πρωτόγνωρη δέσμευση” προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% για να δοθεί ένα τέλος στην “εξίσωση προς τα κάτω” της φορολόγησης εταιρειών.

“Ο παγκόσμιος ελάχιστος φόρος θα βοηθήσει επίσης την παγκόσμια οικονομία να ευημερήσει, εξισώνοντας τους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνοντας τις χώρες να συναγωνίζονται σε θετικές βάσεις”, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και οι υποδομές, ανέφερε η Γέλεν σε ανακοίνωσή της.

Τάχθηκαν υπέρ της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα

Η ομάδα των Επτά πλουσιότερων χωρών (G7) ανακοίνωσε σήμερα τη στήριξή της προς τις προσπάθειες να εξαναγκαστούν οι τράπεζες και οι εταιρείες να δημοσιοποιήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους που συνδέονται με το κλιμα, ένα μέτρο το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες διαφύλαξης του χρηματοοικονομικού συστήματος από πλήγματα συνεπεία της κλιματικής αλλαγής.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 που συναντήθηκαν στο Λονδίνο έκαναν επίσης έκκληση για περισσότερο συντονισμό για τη μέτρηση του αντίκτυπου των εταιρειών στο κλίμα και στο περιβάλλον προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατακερματισμού καθώς οι αρχές κάθε χώρας υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις.

“Στηρίζουμε την κατεύθυνση προς την υποχρεωτική δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα που παρέχουν συστηματικές και χρήσιμες για τις αποφάσεις πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην αγορά…”, αναφέρει το οριστικό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών.

“Αυτό θα βοηθήσει στην κινητοποίηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τα απαιτούμενα από τον ιδιωτικό τομέα και θα ενισχύσει την κυβερνητική πολιτική για την ικανοποίηση της δέσμευσής μας για μηδενικές εκπομπές”, όπως αναφέρεται για τον αυξανόμενο αριθμό δεσμεύσεων των μεγάλων οικονομιών για την επίτευξη του στόχου για μηδανικές εκπομπές άνθρακα.

Οι κεντρικές τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές εκφράζουν παράπονα ότι υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για το πόσο εκτεθειμένες σε κλιματικούς κινδύνους είναι οι επιχειρήσεις στα εδάφη τους και πόσο φιλικές προς το περιβάλλον ή όχι είναι οι ενέργειές τους.

Τέτοιου είδους στοιχεία σήμερα συνήθως συλλέγονται σε εθελοντική βάση παρότι κάποιες αρχές, όπως συμβαίνει στη Γαλλία, έχουν ήδη καταστήσει υποχρεωτική αυτή την παροχή πληροφοριών.

Η κίνηση προς μια υποχρεωτική αναφορά αυτών των πληροφοριών συζητάται από την ευρύτερη ομάδα της G20 και κάποιοι εκτιμούν ότι πιθανόν να υπάρξει διεθνής συμφωνία πριν από Σύνοδο του ΟΗΕ στη Γλασκόβη για την Κλιματική Αλλαγή, που ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τo ανακοινωθέν της G7, η υποχρεωτική δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα θα πρέπει να γίνεται με βάση τις υπάρχουσες συστάσεις από την ειδική ομάδα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (the Financial Stability Board Task Force on Climate Related Financial Disclosures).

Θετικές αντιδράσεις από την Google – Χαιρετίζει τη συμφωνία και η Facebook

H Google ανακοίνωσε σήμερα ότι στηρίζει το έργο που γίνεται για την επικαιροποίηση των διεθνών φορολογικών κανόνων μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί Οικονομικών της G7 να επιδιώξουν την επιβολή ενός παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% και να ανακατανείμουν τα φορολογικά δικαιώματα για τις μεγάλες, κερδοφόρες πολυεθνικές εταιρείες.

“Στηρίζουμε σθεναρά το έργο που συντελείται για την επικαιροποίηση των διεθνών φορολογικών κανόνων. Ελπίζουμε οι χώρες να συνεχίσουν να συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι μια ισορροπημένη και ανθεκτική συμφωνία θα οριστικοποιηθεί σύντομα”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του που εστάλη με email ο εκπρόσωπος της Google Χοσέ Καστανέντα.

Από την πλευρά της η Facebook χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην Σύνοδο Κορυφής της G7 και αντιλαμβάνεται ότι αυτό πιθανόν να σημαίνει πως το δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης θα πληρώνει περισσότερους φόρους και σε διαφορετικά μέρη, είπε σήμερα ο επικεφαλής του τμήματος διεθνών υποθέσεων της εταιρείας, Νικ Κλεγκ.

“Το Facebook έχει ζητήσει εδώ και καιρό την μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών κανόνων και χαιρετίζουμε τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στην Σύνοδο Κορυφής της Ομάδα των 7. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την ασφάλεια για τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της δημόσιας εμπιστοσύνης στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Θέλουμε να επιτύχει η διαδικασία για την διεθνή φορολογική μεταρρύθμιση και αναγνωρίζουμε ότι αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι το Facebook θα πληρώνει περισσότερους φόρους και σε διαφορετικά μέρη”, έγραψε ο Κλεγκ στο Twitter.

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών προσβλέπει σε μια συμφωνία στην G20 για τη φορολογία των πολυεθνικών

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας εξέφρασε σήμερα την ελπίδα η Σύνοδος Κορυφής της G20 τον Ιούλιο στην Ιταλία να καταλήξει σε συμφωνία για την εταιρική φορολογία μετά την σημερινή συμφωνία ορόσημο της G7 που προβλέπει την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15%.

“Πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και σε επίπεδο G20 ώστε αυτοί οι πυλώνες να γίνουν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια φορολογία”, είπε ο Ντανιέλε Φράνκο.

Ο Iταλός υπουργός πρόσθεσε ότι οι νέοι κανονισμοί δεν στοχοποιούν εταιρείες μόνο στον ψηφιακό τομέα, αλλά όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ