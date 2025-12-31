ΑΑΔΕ: Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% από την πρωτοχρονιά σε νησιά έως 20.000 κατοίκους σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επέκταση εφαρμογής από 1.1.2026 μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ παρέχονται με την εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ Ε.2113/2025, στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, η μείωση της ΑΑΔΕ αφορά αγαθά τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα. Σημειώνεται ότι η μείωση κατά 30% των εν ισχύ συντελεστών ΦΠΑ (24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και 4% σε 3%), σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ισχύει περιοριστικά για τα νησιά που περιλαμβάνονται στον παράρτημα της εγκυκλίου (επισυνάπτεται).