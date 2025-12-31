Συμβαίνει τώρα:
ΑΑΔΕ: Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% από την πρωτοχρονιά σε νησιά έως 20.000 κατοίκους σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα

Εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
Η έδρα της ΑΑΔΕ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Διευκρινίσεις σχετικά με την επέκταση εφαρμογής από 1.1.2026 μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ παρέχονται με την εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ Ε.2113/2025, στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, η μείωση της ΑΑΔΕ αφορά αγαθά τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα. Σημειώνεται ότι η μείωση κατά 30% των εν ισχύ συντελεστών ΦΠΑ (24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και  4% σε 3%), σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ισχύει περιοριστικά για τα νησιά που περιλαμβάνονται στον παράρτημα της εγκυκλίου (επισυνάπτεται).

