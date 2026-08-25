ΑΑΔΕ: Περισσότεροι κλάδοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

Διευρύνεται το δίκτυο των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό παραγωγών στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Με την απόφαση της ΑΑΔΕ διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να ενταχθούν στις επιλέξιμες κατηγορίες πιστοποιημένων φορέων για την υποβολή των αιτήσεων.

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Συγκεκριμένα, στη διαδικασία εντάσσονται πλέον:

Οι γεωπόνοι

Οι γεωτεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (ΠΕΠΤΕΓ).



Περισσότερες επιλογές για τους παραγωγούς

Η διεύρυνση των επαγγελματικών κλάδων αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές για τους παραγωγούς που χρειάζονται υποστήριξη για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Παράλληλα, ενισχύεται το δίκτυο των πιστοποιημένων επαγγελματιών που μπορούν να αναλάβουν τη διαδικασία και να εξυπηρετήσουν τους δικαιούχους.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφορά τις αιτήσεις για το έτος 2026 και εντάσσεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των παραγωγών κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.