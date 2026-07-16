ΑΑΔΕ: Στο κόσκινο τόκοι και εισοδήματα εξωτερικού – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τόκους, καταθέσεις και εισοδήματα εξωτερικού προχωρά μέσα στους επόμενους μήνες η ΑΑΔΕ, συγκρίνοντας πληροφορίες που έχουν αποστείλει αλλοδαπές φορολογικές αρχές με όσα εμφάνισαν οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις τους.

Από την απόφαση στοχοθεσίας του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ προκύπτει πως οι έλεγχοι για τα εισοδήματα εξωτερικού κινούνται με δύο διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και αφορούν στοιχεία προηγούμενων φορολογικών ετών, ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις στις οποίες ποσά από την αλλοδαπή δεν δηλώθηκαν ή εμφανίστηκαν χαμηλότερα από εκείνα που έχουν καταγραφεί στα διεθνή συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

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Πρώτη προθεσμία στις 31 Ιουλίου

Έως το τέλος Ιουλίου η αρμόδια Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης πρέπει να έχει διασταυρώσει τουλάχιστον το 10% των πληροφοριών που αφορούν τόκους ταυτοποιημένων φυσικών προσώπων και έχουν διαβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω του συστήματος DAC2 και του Κοινού Προτύπου Αναφοράς.

Η επεξεργασία θα καλύψει τουλάχιστον το φορολογικό έτος 2020. Τα ποσά τόκων που εμφανίζονται στα αρχεία των ξένων αρχών θα αντιπαραβληθούν με τις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι τα ανέγραψαν κανονικά στην Ελλάδα.

Για την ίδια ημερομηνία έχει οριστεί και η διασταύρωση τουλάχιστον του 10% των πληροφοριών που έχουν ληφθεί μέσω της συμφωνίας FATCA και αφορούν δεδομένα του 2020. Πρόκειται για τον μηχανισμό ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του οποίου διαβιβάζονται στις ελληνικές αρχές στοιχεία για λογαριασμούς προσώπων που συνδέονται φορολογικά με την Ελλάδα.

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Έλεγχος του 50% των στοιχείων έως τον Οκτώβριο

Το δεύτερο ορόσημο έχει τοποθετηθεί στις 30 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε η ΑΑΔΕ πρέπει να έχει επεξεργαστεί τουλάχιστον το 50% των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί από αλλοδαπές αρχές μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος διοικητικής συνεργασίας DAC1 και να τις έχει συγκρίνει με τις δηλώσεις εισοδήματος τουλάχιστον για το φορολογικό έτος 2021.

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος ανταλλάσσονται στοιχεία για κατηγορίες εισοδημάτων όπως μισθοί, συντάξεις, αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων και εισοδήματα από ακίνητα στην αλλοδαπή. Οι πληροφορίες ταυτοποιούνται με τα στοιχεία των φορολογουμένων και ελέγχεται εάν τα αντίστοιχα ποσά έχουν αναγραφεί στις ελληνικές δηλώσεις.

Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οφείλουν να δηλώνουν το εισόδημα που αποκτούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τον φόρο που έχει καταβληθεί σε άλλη χώρα να αντιμετωπίζεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.

Οι διεθνείς διασταυρώσεις αποτελούν πλέον σταθερό τμήμα του μηχανισμού συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια του 2025 η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε 124.682 διασταυρώσεις πληροφοριών που είχαν ληφθεί από αλλοδαπές αρχές μέσω των συστημάτων DAC1, DAC2/CRS και FATCA.

Στο συνολικό πρόγραμμα ηλεκτρονικών ελέγχων για το 2026 προβλέπεται παράλληλα η έκδοση 12.000 πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου έπειτα από διασταυρώσεις, χωρίς ο συγκεκριμένος αριθμός να αφορά αποκλειστικά τις υποθέσεις εισοδημάτων εξωτερικού.