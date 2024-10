Αϊβαλιώτης (ΥΠΕΝ): Αποδοτικές επενδύσεις και όχι επιδοτήσεις το κλειδί για την ενεργειακή μετάβαση

Σε αποδοτικές επενδύσεις και όχι σε επιδοτήσεις πρέπει να βασιστεί η ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη.

Ο κος Αϊβαλιώτης, μιλώντας στο «Eighth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean – Re-inventing green leadership: Collectivity vs fragmentation?» του Economist Impact, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει υπερκεράσει τους ευρωπαϊκούς στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μπορεί να αποτελέσει ευρωπαϊκό παράδειγμα ως προς την ενεργειακή μετάβαση.

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι για πρώτη φορά η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, όπως, επίσης, να βελτιώσει το ισοζύγιο πληρωμών μειώνοντας τις εκροές για εισαγωγή ενεργειακών πόρων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας:

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Παναγιώτης Λαδακάκος, τόνισε τις θετικές επιδόσεις της χώρας στις ΑΠΕ, πρόσθεσε, ωστόσο, ότι έρχονται δύσκολα χρόνια εξαιτίας, κυρίως, των περικοπών της πράσινης παραγωγής που δεν μπορεί να απορροφηθεί. Οι προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για αντιμετώπιση του προβλήματος είναι: Καλύτερη ισορροπία στο ενεργειακό μείγμα με περισσότερα αιολικά και κυρίως υπεράκτια, αποθήκευση ενέργειας, ενίσχυση των εγχώριων δικτύων και των διεθνών διασυνδέσεων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΝΑΟΝ (δίκτυα φυσικού αερίου), Barbara Morgante, επεσήμανε ότι η εμπειρία του παρελθόντος έδειξε πως δεν είναι σωστή επιλογή η υιοθέτηση μόνο μίας τεχνολογίας ή ενός προμηθευτή. Συμπλήρωσε, δε, ότι το αέριο θα συνεχίσει να παίζει ρόλο τα επόμενα χρόνια και πρότεινε επιτάχυνση των διαδικασιών για παραγωγή και διοχέτευση βιομεθανίου στην κατανάλωση.

Η επικεφαλής του Τμήματος Αειφορίας της Motor Oil, Έλενα Αθουσάκη, παρουσίασε τις επενδύσεις του ομίλου για την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την εισαγωγή αυτοματισμών στα διυλιστήρια, καθώς και για την παραγωγή βιώσιμων καυσίμων, υδρογόνου και τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη ρεαλιστικών επιλογών κατά την ενεργειακή μετάβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και αν είχε επιλεγεί η τεχνολογία για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, δεν υπάρχει σήμερα ικανό παραγωγικό δυναμικό για να καλύψει τις παγκόσμιες ανάγκες.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της Helleniq Energy, Αντώνης Μουντούρης, τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ενεργειακή μετάβαση συνδέεται με την πρακτική εφαρμογή της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις, όπως είπε, καλούνται να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους αλλά και το κόστος, ενώ εκτίμησε ότι ειδικά στα πετρελαιοειδή η λύση έγκειται στην εφαρμογή αυστηρότερων περιβαλοντικών προδιαγραφών και όχι στην αντικατάστασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ