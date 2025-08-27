Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Ζητούνται «εχέγγυα» και «καμπανάκια» προειδοποίησης πριν την λύση της σύμβασης ενός υπαλλήλου

Μπορεί να μην βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει βγει από αυτή. Ο λόγος για την άρση της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων, μέσα από μία συνταγματική αναθεώρηση, την οποία έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάιο του 2022, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, δήλωσε πως θεωρεί ότι «έχει έλθει η ώρα να αναθεωρήσουμε το άρθρο 103 του Συντάγματος, που καθιερώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κατά την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, κάτι, που θα αφορά σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους».

Πληροφορίες του newsit.gr από νομικούς και πολιτικούς κύκλους οι οποίοι συμμετέχουν στην όλη (ημιτελή, προς τα παρόν) ενδο – κυβερνητική συζήτηση για τη συνταγματική άρση της μονιμότητας στο δημόσιο επισημαίνουν πως δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να είναι κατά το δυνατόν πιο αντικειμενική η απόφαση για την απόλυση ενός μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου.

Το πρώτο ζήτημα είναι να υπάρξουν τα κατάλληλα «εχέγγυα» και το δεύτερο ζήτημα είναι να έχει λάβει ο «υποψήφιος» προς απόλυση δημόσιος υπάλληλος, τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως όπως για να προσληφθεί ένας μόνιμος υπάλληλος μεσολαβεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ και να για να αξιολογηθεί πιθανό πειθαρχικό παράπτωμα θα μεσολαβεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έτσι και ενδεχόμενη απόλυση του θα πρέπει να κρίνεται από αρμόδιο φορέα, όπως πχ από το ΑΣΕΠ και όχι από υπηρεσιακό συμβούλιο αποτελούμενο από δημοσίους υπαλλήλους όπως προβλέπει το υφιστάμενο Σύνταγμα.

Παραπέρα, θα πρέπει ο μη αποδοτικός υπάλληλος ο οποίος μπορεί να βγει στη «σέντρα» πιθανής απόλυσης (μέσα από διαδικασίες στις οποίες θα μπορεί να αποφασίσει κάποιος αρμόδιος φορέας) να έχει λάβει σχετική προειδοποίηση από την υπηρεσία του αλλά και ένα χρονικό διάστημα βελτίωσης της απόδοσης τους.