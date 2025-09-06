Χρηστικά

Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές: Στο 18% στα εισοδήματα 10 ως 20.000 – Μεγαλύτερες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά

Πρόκειται για την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος σε όλη την μεταπολίτευση
Euro coins. Euro money. Euro currency.Coins stacked on each other in different positions.
iStock

Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους, με πρόσθετες μειώσεις στις οικογένειες ανά παιδί, ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται για την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος σε όλη την μεταπολίτευση, ενώ η στόχευση είναι η μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Αναλυτικά:

  • για εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής από 22% διαμορφώνεται στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% για τρίτεκνους και μηδενικός για πολύτεκνους.
  • Στα 20.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε περίπου 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 ευρώ με τρία και 1.680 ευρώ με τέσσερα.
  • Στα 30.000 ευρώ, το όφελος διαμορφώνεται σε 400 ευρώ χωρίς παιδιά, 800 με ένα, 1.200 με δύο, 2.100 με τρία και 4.100 με τέσσερα.
  • Για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44% σήμερα.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στη συνέντευξη Τύπου του ΥΠΟΙΚ τη Δευτέρα (08.09.2025).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Ακρίβεια χωρίς ορατό τέλος: Μετά το 2026 η αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου - Kαμία σταθεροποίηση στον ορίζοντα
Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει πως η έντονα ανοδική τάση των τιμών ενοικίων κατοικιών, οι οποίες με βάση το σχετικό υποδείκτη του ΕνΔΤΚ αυξήθηκαν κατά 10,4% ετησίως στο εξάμηνο από 5,1% το 2024
Ακίνητα στην Αθήνα
Newsit logo
Newsit logo