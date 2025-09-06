Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές: Στο 18% στα εισοδήματα 10 ως 20.000 – Μεγαλύτερες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά

Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους, με πρόσθετες μειώσεις στις οικογένειες ανά παιδί, ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται για την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος σε όλη την μεταπολίτευση, ενώ η στόχευση είναι η μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Αναλυτικά:

για εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής από 22% διαμορφώνεται στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% για τρίτεκνους και μηδενικός για πολύτεκνους.

ο συντελεστής από 22% διαμορφώνεται στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% για τρίτεκνους και μηδενικός για πολύτεκνους. Στα 20.000 ευρώ , το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε περίπου 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 ευρώ με τρία και 1.680 ευρώ με τέσσερα.

, το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε περίπου 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 ευρώ με τρία και 1.680 ευρώ με τέσσερα. Στα 30.000 ευρώ , το όφελος διαμορφώνεται σε 400 ευρώ χωρίς παιδιά, 800 με ένα, 1.200 με δύο, 2.100 με τρία και 4.100 με τέσσερα.

, το όφελος διαμορφώνεται σε 400 ευρώ χωρίς παιδιά, 800 με ένα, 1.200 με δύο, 2.100 με τρία και 4.100 με τέσσερα. Για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44% σήμερα.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στη συνέντευξη Τύπου του ΥΠΟΙΚ τη Δευτέρα (08.09.2025).