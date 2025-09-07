ΔΕΘ 2025: Το νέο τοπίο των συντάξεων μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται για τους συνταξιούχους της χώρας μετά τις χθεσινές (6.9.25) ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο κος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους το 2026 – 2027.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στο 50% από το 2026, ενώ θα εκμηδενιστεί από το 2027.

Πρόκειται για μία κομβική αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς η προσωπική διαφορά η οποία θεσπίστηκε από το νόμο του Κατρούγκαλου (2016) αποτελούσε ένα βαρίδι επί σχεδόν 10 χρόνια για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, αποκλείοντας τους από τις αυξήσεις που δίδονταν στους «νέους» συνταξιούχους (σ.σ. όσους βγήκαν στη σύνταξη από την 13η Μαΐου 2016 και έπειτα) από το 2023.

Με την επικείμενη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς (από το 2027) τελειώνει στην πράξη η διάκριση μεταξύ «παλιών» (σ.σ. όσων βγήκαν στη σύνταξη προ της 13ης Μαΐου 2016) και «νέων» συνταξιούχων.

Στο πρακτικό κομμάτι της ανακοίνωσης Μητσοτάκη χθες, επισημαίνεται πως η μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% δεν καθιστά δικαιούχους τους εν λόγω συνταξιούχους της αύξησης η οποία θα δοθεί την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τους καθιστά όμως δικαιούχους της αύξησης που θα δοθεί την 1η Ιανουαρίου 2027.

Κατά τ’ άλλα, υπενθυμίζεται πως έχει ήδη θεσπιστεί και θα καταβληθεί το Νοέμβριο του 2025 (και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο εφαξής) το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε αυτό δεν ανακοινώθηκε καμία αλλαγή (πχ διεύρυνση δικαιούχων), όπως προέβλεπαν διάφορα σενάρια που είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες μέρες.

Πιο αναλυτικά, δικαιούχοι είναι όσοι τους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, σωρευτικά πρέπει να ισχύουν τα εξής: