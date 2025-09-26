Δημόσιο: Πώς θα μπορούσε να επανέλθει επί τάπητος ο 13ος-14ος μισθός και πόσο πραγματικά θα κοστίσει

Παραμένει αντικειμενικά στο τραπέζι της κυβέρνησης το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου – 14ου μισθού (ή έστω του 13ου) στο Δημόσιο παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο έχει αποκλειστεί σε όλους τους τόνους από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).

Και αυτό για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι πολιτικός και βασίζεται στο γεγονός πως αν και η μείωση των άμεσων φόρων την οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της φετινής ΔΕΘ (6.9.25) αφορά και τους υπαλλήλους στο Δημόσιο, δεν φαίνεται να έχει την πολιτική απήχηση η οποία αναμενόταν από την κυβέρνηση, γεγονός που ήδη προβληματίζει το ΥΠΟΙΚ.

Ο δεύτερος λόγος είναι δικαστικός και αφορά στο ότι -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους αρμόδιοι συνδικαλιστικού κύκλοι στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων με τους οποίους ήλθε σε επαφή το newsit.gr – δεν έχει ακόμα συνεδριάσει το ΣτΕ για να αποφασίσει για την προσφυγή των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Ιουνίου 2025, είχε γίνει η ακρόαση των αντιδίκων πλευρών, δηλαδή από τη μια μεριά της κυβέρνησης και από την άλλη της ΑΔΕΔΥ.

Τότε η εισήγηση από πλευράς του ΣτΕ φάνηκε θετική στο σκεπτικό της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την οποία η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο τέλος του 2024 περί εξίσωσης κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και βασικού μισθού στο δημόσιο η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2025 είναι ανεπαρκής, καθώς οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό ιδιωτικοί υπάλληλοι λαμβάνουν 13ο και 14ο μισθό, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν παίρνουν.

Σε περίπτωση δικαίωσης της ΑΔΕΔΥ από το ΣτΕ στο παραπάνω μέτωπο, τότε (ανάλογα με το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ), θα υποχρεούταν το Δημόσιο να δώσει 13ο και 14ο μισθό, έστω στο επίπεδο του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα (ή ταυτόσημα στο επίπεδο του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο).

Στελέχη αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών επισημαίνουν στο newsit.gr πως το δημοσιονομικό κόστος επαναφοράς έστω του 13ου μισθού στο δημόσιο δεν είναι …ακριβώς 1,3 δισ. ευρώ όπως διατείνεται το ΥΠΟΙΚ. Και αυτό γιατί στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται και οι παρακρατήσεις υπέρ των ταμείων και της εφορίας. Χωρίς αυτές, οι οποίες θα επιστραφούν στο δημόσιο, το καθαρό ποσό ανέρχεται στα 750 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αν λάβει κανείς υπόψιν του, πως το 24% μιας τέτοιας δημόσιας καθαρής δαπάνης που θα πάει στους δημοσίους υπαλλήλους και έπειτα στην κατανάλωση θα καταλήξει και πάλι στο δημόσιο μέσω του ΦΠΑ. Συνεπώς το …«ξεκάθαρο» δημοσιονομικό κόστος θα ανέλθει στα 570 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω νούμερα ισχύουν σε περίπτωση καταβολής ενός ολόκληρου (13ου) μισθού σε κάθε υπαλλήλου (με βάση το δικό του μισθό) και όχι ενός ή δύο μισθών στο ύψος του κατώτατου. Στη δεύτερη περίπτωση, το καθαρό κόστος (μετά αφαίρεση ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων) θα ανερχόταν σε 250 εκατ. ευρώ (για 13ο μισθό) και σε 500 εκατ. ευρώ (13ο και 140 μισθό). Και αυτά, «χωρίς …ΦΠΑ».