ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με πλήρη επιδότηση μισθού για 12 μήνες και επίδομα 400€

Ανοιχτή για αιτήσεις είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ, που επιδοτεί επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους.

Το πρόγραμμα αυτό της ΔΥΠΑ συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή κωδικούς της ΔΥΠΑ.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες

συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η διαδικασία βήμα – βήμα