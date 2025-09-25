Χρηστικά

ΔΥΠΑ: Παρατείνονται έως τις 28 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας

Οι μαθητές λαμβάνουν 125€ ή 156€ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας αντίστοιχα), για διάστημα 2 ετών
Students Taking Exam in Classroom Setting. Students in uniforms are seated in a classroom, writing answers during an exam, highlighting focus and academic testing
iStock

Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025 – 2026 στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet. H διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Δείτε τις ειδικότητες ανά ΕΠΑΣ Μαθητείας για την υποβολή αίτησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  • Όσοι είναι 15–29 ετών (γεννημένοι από το 1996 έως το 2010)
  • Κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η μαθητεία είναι αμειβόμενη: οι μαθητές λαμβάνουν 125€ ή 156€ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας αντίστοιχα), για διάστημα 2 ετών.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Τι προσφέρει η ΔΥΠΑ μέσω των ΕΠΑΣ:

  • Πρόγραμμα μαθητείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή και ασφάλιση, σε περισσότερες από 35 ειδικότητες υψηλής ζήτησης
  • Συνδυασμό πρωινής μαθητείας σε εργασιακό χώρο με απογευματινά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή
  • Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθώς και δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
  • Έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Επίδομα στέγασης 240€ μηνιαίως και σίτισης 9€ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
  • Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές
  • Αναβολή στράτευσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
ΔΥΠΑ: 172 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο
Από το Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων με στόχο την εύρεση εργασίας, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα
Contemporary office interior with ergonomic furniture, blue chairs, desks, and computers in a spacious area with large windows. Concept of workspace design. 3D Rendering
Με τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων «σαρώνει» η ΑΑΔΕ προληπτικά και ηλεκτρονικά τη φοροδιαφυγή
Ανάλυση μεγάλων δεδομένων, myDATA και εξελιγμένα φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης, μπαίνουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής από πλευράς ΑΑΔΕ με στόχο να τη σταματάνε πριν καν εκδηλωθεί
Με τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων «σαρώνει» η ΑΑΔΕ προληπτικά και ηλεκτρονικά τη φοροδιαφυγή 1
Newsit logo
Newsit logo