Έκτακτο επίδομα παιδιού χωρίς αίτηση: Ενίσχυση στις οικογένειες, 150 ευρώ για κάθε παιδί τον Ιούνιο, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός

Η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά
Happy group of kids playing a game of tug of war in playroom

Την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα σε συνέχεια των ενθαρρυντικών νέων για το πλεόνασμα.

Τα δημοσιονομικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έκλεισε σε 4,9% του ΑΕΠ υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο, με βάση τα προσωρινά τριμηνιαία στοιχεία, εξέλιξη που ενισχύει το περιθώριο για τα νέα μέτρα στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ενίσχυση για οικογένειες ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Ειδικότερα, το μέτρο συνολικού κόστους 240 εκατ. ευρώ ακουμπά συνολικά 975.000 νοικοκυριά με στόχο να δώσει «ανάσα» στις οικογένειες στις δύσκολες διεθνείς συνθήκες όπου αναγκάζονται να μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Σημειώνεται ότι οι οικογένειες με παιδιά είναι ο τομέας που εστιάζει κυρίως η δέσμη μέτρων. Συγκεκριμένα, τα μέτρα απαντούν στις έκτακτες ανάγκες για: 

  • Οικογένειες με παιδιά
  • Ενοικιαστές
  • Συνταξιούχοι
  • Αγρότες
  • Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη
