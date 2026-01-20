Επίδομα μητρότητας: Έφτασε η ώρα καταβολής – Ποιες άλλες πληρωμές αναμένονται έως τέλος Ιανουαρίου

Αύριο (21.1.2026) καταβάλλεται το επίδομα μητρότητας μαζί με άλλες κρατικές παροχές, ενώ οι επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος του μήνα είναι «πλούσιες» σε πληρωμές προς τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ αύριο (22.1.2025) αναμένεται να προχωρήσει σε καταβολή 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για παροχές, όπως επίδομα μητρότητας, έξοδα κηδείας και επίδομα ασθενείας ή ατυχημάτων. Για την ίδια περίοδο, δηλαδή 19.1.2026 – 23.1.2026 προβλέπονται οι πληρωμές 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ, δηλαδή που πληρώνονται όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και εκδοθεί η απόφαση.

Συνολικά, οι πολίτες έχουν να αναμένουν πληρωμές συνολικού ύψους 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους μόνο στο τετραήμερο 19.1.2026 – 23.1.2026 στο πλαίσιο των καταβολών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Το πακέτο καλύπτει παροχές, επιδόματα ανεργίας και άλλες ενισχύσεις, καθώς και ποσά που αφορούν επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Από τη ΔΥΠΑ, για την ίδια περίοδο προβλέπονται 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Συμπεριλαμβάνεται ακόμη καταβολή 170.000 ευρώ σε δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Το επόμενο μεγάλο κύμα αφορά τις συντάξεις μηνός Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, για τους μη μισθωτούς η πληρωμή τοποθετείται στις 28.1.2026 και αφορά τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, καθώς και τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1.1.2017 και μετά μέσω ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ, ενώ την ίδια ημέρα αναφέρονται και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Για τους μισθωτούς η πληρωμή τοποθετείται στις 29.1.2026 και αφορά τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, με πρώτο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, ο γενικός κανόνας είναι ότι καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, με δυνατότητα προπληρωμής μόνο σε εορταστικές περιόδους, όταν υπάρξει ειδική απόφαση. Για τον κύκλο πληρωμών Ιανουαρίου 2026, η Παρασκευή 30.1.2026, είναι η ημέρα που οι δικαιούχοι θα «πάνε ταμείο».

Στον μηνιαίο κύκλο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το επίδομα παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης, τα προνοιακά αναπηρικά, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και άλλες παροχές, με τα ποσά σε αρκετές περιπτώσεις να εμφανίζονται από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης χωρίς αυτό να είναι ενιαίο για όλους.