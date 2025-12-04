Επίδομα θέρμανσης: Αύριο λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους

Λήγει αύριο, Παρασκευή 5.12.2025, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026, στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Όσοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης ή θέλουν να διορθώσουν λάθη πρέπει να κινηθούν σήμερα, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κύρια κατοικία τους, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που βασίζονται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2024 και της πράξης ΕΝΦΙΑ 2025, και καλύπτει μέρος της δαπάνης για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και –σε συγκεκριμένους οικισμούς με χαμηλές θερμοκρασίες– ηλεκτρική ενέργεια. Ανάλογα με την περιοχή και την κατανάλωση, το επίδομα ξεκινά περίπου από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει, για ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, έως και τα 1.200 ευρώ.

Κρίσιμο για την έγκριση της αίτησης είναι να ταυτίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας με όσα έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση. Τα τετραγωνικά, ο όροφος, ο αριθμός παροχής ρεύματος, η χρήση του ακινήτου (ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο, δωρεάν παραχωρούμενο) και το ποσοστό συνιδιοκτησίας ελέγχονται μηχανογραφικά με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και τα μισθωτήρια. Αλλαγές που δεν έχουν αποτυπωθεί στα ηλεκτρονικά αρχεία, όπως μεταφορά της κύριας κατοικίας ή νέα μίσθωση που δεν έχει καταχωριστεί, οδηγούν σε ασυμφωνία στοιχείων και ενδέχεται να προκαλέσουν αυτόματη απόρριψη.

Τι να προσέξουν οι ενοικιαστές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ενοικιαστές. Για να αναγνωριστεί το δικαίωμα στο επίδομα, πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης στο myAADE, η οποία να αντιστοιχεί στο ακίνητο της κύριας κατοικίας και στον ίδιο ενοικιαστή. Μισθωτήρια που έχουν λήξει χωρίς ανανέωση, συμβάσεις που δεν έχουν ποτέ καταχωριστεί ή περιπτώσεις όπου η παροχή ρεύματος παραμένει στο όνομα προηγούμενου ενοικιαστή δυσκολεύουν ή μπλοκάρουν τη διασταύρωση των στοιχείων και άρα την καταβολή του επιδόματος.

Σε πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα πετρελαίου, η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαρτάται από τον διαχειριστή. Μέσω της επιλογής «Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης» στο myΘέρμανση πρέπει να έχουν καταχωριστεί τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά συμμετοχής στη δαπάνη, ο αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος και να έχει γίνει «ενεργοποίηση πληρωμής». Αν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν έχει δημιουργηθεί έγκαιρα προφίλ πολυκατοικίας, οι αιτήσεις των ενοίκων δεν οδηγούν σε πληρωμή, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί σωστά.

Για όσους θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση, τα δεδομένα κατανάλωσης αποστέλλονται από τους παρόχους στην ΑΑΔΕ και η πλατφόρμα διασταυρώνει αυτόματα περιοχή, αριθμό παροχής και στοιχεία της κύριας κατοικίας. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις ηλεκτρικής θέρμανσης που επιδοτείται, προϋπόθεση είναι ο αριθμός παροχής να αντιστοιχεί σε ενεργή παροχή της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και ο ίδιος να μην είναι ενταγμένος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να ελεγχθεί σήμερα είναι ο τραπεζικός λογαριασμός. Δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης χωρίς δηλωμένο ΙΒΑΝ στη σχετική εφαρμογή του myAADE και ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και να ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος ή σε μέλος του νοικοκυριού του, ώστε να μπορεί να πιστωθεί το ποσό.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, όσοι υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση και έχουν ήδη πραγματοποιήσει αγορές καυσίμων έως την 30ή Νοεμβρίου θα λάβουν προκαταβολή του επιδόματος μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και μετά την 5η Δεκεμβρίου μόνο για την καταχώριση παραστατικών αγοράς πετρελαίου, λοιπών καυσίμων και λογαριασμών θέρμανσης έως το τέλος της περιόδου, όμως σε όλους τους επόμενους γύρους πληρωμών θα συμμετέχουν αποκλειστικά όσοι έχουν προλάβει να εγγραφούν ως δικαιούχοι με αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.