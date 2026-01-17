Επίδομα θέρμανσης για πολυκατοικίες: Πώς θα το πάρουν οι δικαιούχοι

Προσοχή στον ΑΦΜ που χρησιμοποιείται στην αίτηση για επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να δώσουν όσοι δικαιούνται επίδομα και μένουν σε πολυκατοικίες.

Το παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται στον ίδιο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στην αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και να συνοδεύεται από τον σωστό αριθμό κοινόχρηστης παροχής ρεύματος.

Όσοι αγοράσουν πετρέλαιο τον Ιανουάριο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν έχει αλλάξει διαχειριστής στην πολυκατοικία τους μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κατά την αγορά τον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή. Επίσης, όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο τον Ιανουάριο θα πρέπει να ελέγξουν ότι η αίτησή τους έχει οριστικοποιηθεί και ότι στο σύστημα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται τραπεζικός λογαριασμός IBAN.

Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να προηγηθεί της παραγγελίας διότι χωρίς καταχωρισμένο IBAN δεν μπορεί να καταβληθεί το επίδομα ενώ και κατά την παραγγελία πετρελαίου θα πρέπει να δοθούν στον προμηθευτή τα ίδια ακριβώς στοιχεία -ΑΦΜ και αριθμός παροχής ρεύματος- που δηλώθηκαν στην αίτηση.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το συνολικό ποσό που θα λάβουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας του πετρελαίου που τιμολογήθηκε ενώ η πληρωμή του επιδόματος γίνεται σε δόσεις αφού προηγηθεί η επιβεβαίωση των αγορών.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επόμενη πληρωμή μετά την προκαταβολή που πληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου, είναι στις 29 Μαΐου 2026 (για αγορές καυσίμων έως 15 Απριλίου 2026), εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Επιπλέον πληρωμή προγραμματίζεται για φυσικό αέριο/τηλεθέρμανση έως 31 Ιουλίου 2026, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Το επίδομα θέρμανσης για πολυκατοικίες χορηγείται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες με κοινό λέβητα ή ανεξάρτητη θέρμανση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαυξήσεις ανά παιδί και έως 16.000 ευρώ για άγαμο).

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myΘέρμανση από τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, ο οποίος καταχωρεί στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ πολυκατοικίας/κοινόχρηστης παροχής, ενώ ο κάθε δικαιούχος είτε είναι ένοικος είτε ιδιοκτήτης κάνει την αίτησή του ξεχωριστά συνδέοντάς την με την πολυκατοικία.