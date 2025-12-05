Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για υποβολή αιτήσεων στο myΘέρμανση

Απόψε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025 – 2026, στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Στόχος του επιδόματος θέρμανσης είναι να καλύψει μέρος του κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές ενέργειας. Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να δηλώσετε έναν αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είστε κύριος δικαιούχος. Οι αιτήσεις αφορούν αγορές από 1η Οκτωβρίου 2025 και το ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ (ή έως 1.200 ευρώ σε ορισμένες περιοχές).

Όσοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης ή θέλουν να διορθώσουν λάθη πρέπει να κινηθούν σήμερα, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις. Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026. Για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση.