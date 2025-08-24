Έρχεται διπλή αύξηση στις χαμηλές συντάξεις και παράθυρο για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Δύο συν ένα μέτρα βρίσκονται στη φαρέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των συνταξιούχων έως το τέλος του χρόνου.

Τα δύο εξ αυτών των μέτρων –οριζόντια αύξηση σε όλους και επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους– είναι ήδη ψηφισμένα ενώ το τρίτο -κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων– βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και είναι πιθανόν να ανακοινωθεί από το βήμα της φετινής ΔΕΘ (6 Σεπτεμβρίου 2025) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όσον αφορά την οριζόντια αύξηση σε όλους τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2026 (δηλαδή τέλος Δεκεμβρίου 2025) αναμένεται να ανέλθει στο επίπεδο του 2% – 3% και θα αφορά όσους συνταξιούχους δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Σχετικά με το επίδομα των 250 ευρώ, θα το λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια. Ο νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο ορίζει ότι δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

• Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ για άγαμους και τα 26.000 ευρώ για έγγαμους ή για το μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

• Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους ή για το μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη επέκταση των δικαιούχων, μέσω της χαλάρωσης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς (από 1.1.26) κάτι που θα οδηγούσε όλους τους συνταξιούχους να καταστούν δικαιούχοι της επερχόμενης αύξησης του 2% – 3%.