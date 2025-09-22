Φοροελαφρύνσεις και «σαφάρι» ελέγχων: Ο διπλός στόχος της επόμενης περιόδου

Μια περίοδος εισοδηματικών αυξήσεων και φοροελαφρύνσεων για εκατομμύρια νοικοκυριά ξεκινά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, την ίδια στιγμή που «σφίγγουν» οι έλεγχοι στην αγορά και εντείνεται η εκστρατεία κατά της φοροδιαφυγής.

Από το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) έχει γίνει ξεκάθαρο πως η πολιτική των φοροελαφρύνσεων πηγαίνει «χέρι-χέρι» με την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Γι’ αυτό, ενώ πάνω από 5 εκατ. πολίτες θα δουν ενισχύσεις που αθροιστικά υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2026, με έναρξη από τον Οκτώβριο (όπως προκύπτει και από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ αλλά και ήδη προγραμματισμένες παρεμβάσεις), παράλληλα, η ΑΑΔΕ τρέχει στοχευμένους και εξονυχιστικούς ελέγχους σε τουλάχιστον 1.000 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, ελέγχοντας όχι μόνο επαγγελματικά στοιχεία αλλά και προσωπικές δαπάνες και ροές, όπως άλλωστε περιέχεται στο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης.

Στο μέτωπο των παροχών, ο Οκτώβριος φέρνει αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 150.000 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, λόγω αναμόρφωσης μισθολογίου με ετήσιο κόστος γύρω στα 270 εκατ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο καταβάλλεται μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατ. συνταξιούχους και επιδοματούχους, και η επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία με ετήσιο κόστος της επιστροφής ενοικίου και για τα δύο μέτρα άνω των 590 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο, στις πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου, αναμένεται να περάσουν οι τακτικές αυξήσεις για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά ενώ για περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά προβλέπεται αύξηση κατά 50% σε σχέση με τη συνολικά προβλεπόμενη αύξηση (δηλαδή 1,2% αντί για 2,4%). Για το 2026, το κόστος των τακτικών αυξήσεων εκτιμάται περί τα 467 εκατ. ευρώ, ενώ η τμηματική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς υπολογίζεται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ για το 2026 και 210 εκατ. ευρώ για το 2027.

Από τον Ιανουάριο 2026 ξεκινά η εξαγγελμένη φορολογική μεταρρύθμιση στις κλίμακες άμεσης φορολογίας, με δημοσιονομικό κόστος σε πλήρη ανάπτυξη άνω του 1,6 δισ. ευρώ.

Τον Απρίλιο 2026 αναμένεται η 6η συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού , πάνω από τα 900 ευρώ με κόστος για τον προϋπολογισμό που εκτιμάται περί τα 360 εκατ. ευρώ, καθώς ισόποση αύξηση θα δοθεί και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (30 – 40 ευρώ μικτά).

«Σαφάρι» ελέγχων στους επαγγελματίες

Στην άλλη πλευρά του νομίσματος, η ΑΑΔΕ κλιμακώνει το «σαφάρι» ελέγχων στην αγορά των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς το στοχευμένο κύμα αφορά όσους, με την υποβολή της δήλωσης, δήλωσαν διαφωνία με τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος στους κωδικούς 443-444 του Ε1 για τα φορολογικά έτη 2024 και 2025 και ζήτησαν φορολόγηση βάσει του δηλωθέντος. Οι φορολογούμενοι αυτοί κλήθηκαν να απαντήσουν εντός 60 ημερών σε αναλυτικό ερωτηματολόγιο, από το οποίο θα προκύψει η τελική επιλογή τουλάχιστον 1.000 υποθέσεων προς ενδελεχή έλεγχο, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου για το 2025. Ο έλεγχος δεν περιορίζεται σε τιμολόγια, έξοδα και δεδομένα myDATA. Επεκτείνεται σε διασταυρώσεις από POS και ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς και σε προσωπικά στοιχεία: τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, κινητή και ακίνητη περιουσία, επενδύσεις και συλλογές, οχήματα και σκάφη, ασφαλιστήρια, τηλεπικοινωνιακές και ενεργειακές δαπάνες, δίδακτρα και δαπάνες ταξιδιών, ακόμη και στο ύψος των κρυπτονομισμάτων στην αρχή και στο τέλος του έτους. Το «παράθυρο» αναδρομής φτάνει έως και πέντε οικονομικά έτη, οι υποθέσεις πρέπει να κλείσουν σε έως 12 μήνες, ενώ μέχρι την τελεσίδικη απόφαση δεν προβλέπεται αναστολή πληρωμής του φόρου που βεβαιώθηκε με βάση τον τεκμαρτό μηχανισμό. Σε περίπτωση δικαίωσης, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται ή συμψηφίζεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθυμίζουμε πως από τις 02.02.2026 οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα περνούν υποχρεωτικά στην εποχή του ψηφιακού τιμολογίου, βάσει αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως ο στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να εισπράξει φορο-έσοδα που θα ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025 ως αποτέλεσμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Ένας στόχος που για να επιτευχθεί, απαιτεί την εντατικοποίηση των ελέγχων με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Έτσι, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, τα έσοδα από τη φοροδιαφυγής φέτος αναμένεται να υπερβούν τα 2,2 δισ. ευρώ και μαζί με τα αντίστοιχα έσοδα ύψους 1-7-1,8 δισ. ευρώ του 2024, τότε το συνολικό ποσό των εισπράξεων για τη διετία ανεβαίνει στα 3,9-4 δισ. ευρώ.