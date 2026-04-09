Fuel Pass 2026: Δεύτερη μέρα πληρωμών – Τα ΑΦΜ που παίρνουν σειρά σήμερα και ο ρόλος των ΚΕΠ όταν «κολλάει» η πλατφόρμα

Η τρίτη ομάδα με ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9, και 0 παίρνει σειρά σήμερα (9.4.2026) μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, ενώ τα τεχνικά προβλήματα επιμένουν με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ).

Στην πράξη, ωστόσο, προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν αποστέλλεται ο απαραίτητος κωδικός επιβεβαίωσης στους χρήστες. Η διαδικασία ταυτοποίησης «μπλοκάρει» και η πλατφόρμα Fuel Pass παραπέμπει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να προσπαθούν να λύσουν το ζήτημα επιτόπου, ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω η αίτησή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τεχνικά προβλήματα εμφανίστηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης, όπως η εφαρμογή νέου τρόπου υποβολής αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί λίγο περισσότερες από 800.000 αιτήσεις, σε σύνολο περίπου 3 εκατ. δικαιούχων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση έχουν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0. Από τη Μεγάλη Παρασκευή η πλατφόρμα ανοίγει για όλους έως το τέλος του μήνα, με την πίστωση να πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια, που φτάνουν έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη. Η διαδικασία συνεχίζεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των φυσικών προσώπων, ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέμπτη 9.4.2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10.4.2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους έως και την 30.4.2026.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Η αίτηση για το Fuel Pass υποβάλλεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Με την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ, επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

Στη συνέχεια επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ή συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής.

Στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση).

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και εγκριθεί η αίτηση, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Τα ποσά της επιδότησης

Σημειώνεται ότι τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.