Fuel Pass 2026: Ανάλογα με τo ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά το «μπλακ άουτ» – Δείτε πότε θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα για όλους, αλλά με «κόφτη» το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να κατανέμεται η επισκεψιμότητα και να αποφεύγονται νέα τεχνικά προβλήματα
«Ανατροπή» στην υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass, αφού η πλατφόρμα «έπεσε» λόγω μαζικής εισόδου χιλιάδων πολιτών, ανακοίνωσε την Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) η κυβέρνηση.

Το σύστημα για το Fuel Pass δεν άντεξε τον όγκο, με αποτέλεσμα συνεχείς διακοπές και καθυστερήσεις, οδηγώντας σε νέα ρύθμιση για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας.

Πλέον, οι αιτήσεις δεν θα υποβάλλονται ελεύθερα για όλους, αλλά με «κόφτη» το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να κατανέμεται η επισκεψιμότητα και να αποφεύγονται νέα τεχνικά προβλήματα.

Μέσω της της πλατφόρμας vouchers.gov.gr συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων και καθυστερήυσεις στην εξυπηρέτηση.

Σημειώνεται ότι τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η κατανόηση των πολιτών.

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, ως εξής:

  • Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

