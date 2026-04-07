Fuel Pass 2026: Νέο μοντέλο για τις αιτήσεις μετά την χθεσινή «καραμπόλα» – Σειρά παίρνουν τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3 – Αναλυτικές οδηγίες

Μετά τις αρρυθμίες που παρατηρήθηκαν χθες κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass η κυβέρνηση αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας της πλατφόρμας για αποσυμφορήσει το σύστημα.

Πλέον οι δικαιούχοι θα καταθέτουν αιτήσεις με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. τους ώστε η διαδικασία χορήγησης του Fuel Pass να κυλήσει ομαλά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Μεγάλη Δευτέρα, κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Με βάση τη νέα διαδικασία που αποφασίστηκε οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου και συγκεκριμένα:

Τρίτη 7/4/2026 : Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026."

Γραμμή βοήθειας και «κόφτες»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν τα κριτήρια εισοδήματος και την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου του οποίου τα στοιχεία καταχωρούν στην πλατφόρμα για επιδότηση καυσίμων. Επίσης, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο και κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο. Προφανώς το όχημα θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι για όσους και όσες θέλουν να δηλώσουν το πρόβλημά τους ή να ζητήσουν βοήθεια, λειτουργεί helpdesk του προγράμματος στο 2102154173, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 17:00, πλην επισήμων αργιών. Οι πολίτες μπορούν επίσης να υποβάλουν το ερώτημά τους και μέσω email στη διεύθυνση FuelPass2026@ktpae.gr.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στα 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση ανά τέκνο

Επίσης, το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής π.χ. ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε τράπεζα.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Η αίτηση για το Fuel Pass υποβάλλεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxis. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Με την είσοδο στην πλατφόρμα ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ, επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο.

Στη συνέχεια επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ή συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής.

Στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση).

Στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) ή στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή και εγκριθεί η αίτηση, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Τα ποσά της επιδότησης

Σημειώνεται ότι τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Οδηγός με σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το Fuel Pass: Είναι μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και επαγγελματιών Ποιοι είναι δικαιούχοι: Δικαιούχοι του Fuel Pass III είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για άγαμους και έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Πόσα και ποια οχήματα είναι δυνατόν να δηλωθούν από έναν δικαιούχο του Fuel Pass III: Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι λήψης της επιδότησης Fuel Pass III: Ο αιτούμενος μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού της επιδότησης σε ήδη υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει. Στην περίπτωση επιλογής της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται προσοχή στο ότι: ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός και στον λογαριασμό αυτό ο αιτούμενος θα πρέπει να είναι συνδικαιούχος ή μόνος δικαιούχος Πόσο είναι το ύψος της επιδότησης Fuel Pass III

α) Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) Πενήντα (50) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Τριάντα (30) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την 30/4/2026.