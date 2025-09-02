Συμβαίνει τώρα:
Ηλεκτρικό ρεύμα: Αισθητή πτώση στα επαγγελματικά τιμολόγια το Σεπτέμβριο – Ανάσα για τις επιχειρήσεις

Τι δείχνει η σύγκριση με τα μπλε σταθερά
A person reviews their energy bill while using a laptop at home. The document includes various charges and electricity usage information
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Από τα 15,1 στα 11,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα υποχώρησε το Σεπτέμβριο το φθηνότερο επαγγελματικό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται πλέον στο εύρος των 11,2 – 22,5 λεπτών, από 15,1 – 29,4 τον Αύγουστο. Έτσι, προκύπτει μια πολύ μεγάλη πτώση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, που αποτελεί «ανάσα» για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Ο αναλυτικός κατάλογος με τα πράσινα επαγγελματικά αυτό το μήνα έχει ως εξής:

prasina timologia

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι τα μπλε σταθερά τιμολόγια διατίθενται πλέον σε τιμές από 11,2 έως 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Κατ’ επέκταση, παρατηρείται μια τάση σύγκλισης των πράσινων, αν και τα μπλε παραμένουν πιο συμφέροντα για τους επαγγελματίες, αναλόγως βέβαια και των συγκεκριμένων αναγκών του κάθε καταναλωτή.

