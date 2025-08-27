Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέα «κόκκινα» τιμολόγια, αμιγώς σταθερά και κυμαινόμενα

Μια νέα κατηγορία τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, τα «κόκκινα», φέρνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, μίλησε στο ΕΡΤΝews λέγοντας ότι «στην ουσία πρόκειται για ευέλικτα τιμολόγια, όπου η τελική χρέωση εξαρτάται από την κατανάλωση του νοικοκυριού». Ο ίδιος τόνισε ότι θα είναι κάτι «μεταξύ αμιγώς σταθερού και κυμαινόμενου» διευκρινίζοντας, παράλληλα, πώς θα διαμορφώνονται οι χρεώσεις.

«Τα κόκκινα τιμολόγια δεν επηρεάζονται από τη χονδρεμπορική αγορά, αλλά δεν είναι και αμιγώς σταθερά, όπως τα μπλε», σχολίασε ο κ. Φούρλαρης. Όπως σημείωσε, η νέα αυτή κατηγορία θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, που λήγει στις 31 Αυγούστου.

Τα νέα προϊόντα θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, άλλη για τις επόμενες 400 κ.ο.κ.). Έτσι, ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει το «κλείδωμα» μιας ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε την εισαγωγή των «κόκκινων» προϊόντων για να συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί διαφάνειας και συγκρισιμότητας. «Θέλαμε να δώσουμε στους καταναλωτές μια επιλογή που να είναι πιο ευέλικτη από τα αμιγώς σταθερά τιμολόγια, αλλά και πιο ασφαλής από τα κυμαινόμενα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Αρχής.

Σχολιάζοντας το γιατί οι καταναλωτές έχουν στραφεί έντονα προς τα «μπλε» τιμολόγια εξήγησε ότι «είναι κυρίως θέμα ψυχολογίας». Και όπως είπε «ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα πληρώνει κάθε μήνα, χωρίς να ψάχνει συνεχώς τις τιμές της χονδρεμπορικής».

Σύμφωνα με τον κ. Φούρλαρη και οι πάροχοι ευνοούν αυτή τη στροφή, διαμορφώνοντας υψηλότερες τιμές στα κυμαινόμενα τιμολόγια («πράσινα» και «κίτρινα»), ώστε να κατευθύνουν τους πελάτες τους προς τα σταθερά.