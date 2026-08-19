Κουπόνια σίτησης και δωροεπιταγές: Πως φορολογούνται οι παροχές σε είδος και τι ισχύει για τον ΦΠΑ

Οι παροχές σε είδος με διάφορα κουπόνια που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους αποτελούν πλέον ένα ολοένα και πιο συνηθισμένο τρόπο αύξησης του εισοδήματος, αντί των αυξήσεων στους μισθούς.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα όρια, μέχρι τα οποία ορισμένες παροχές δεν υπολογίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ενώ όταν τα όρια αυτά ξεπερνιούνται, το υπερβάλλον ποσό μπορεί να φορολογηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχύει για τα κουπόνια σίτισης

Ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση έχουν τα κουπόνια σίτισης που παρέχονται από τους εργοδότες στους εργαζόμενους.

Σήμερα, το ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος ανέρχεται σε 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα. Σε ετήσια βάση, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 1.400 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών.

Εφόσον η αξία των κουπονιών υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όριο των 6 ευρώ βρίσκεται, μάλιστα, στο επίκεντρο αιτήματος των κοινωνικών εταίρων προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αύξησή του στα 10 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει κάρτες σίτισης

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, περίπου το 25% των εργαζομένων στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σίτισης από τον εργοδότη του, είτε σε τακτική είτε σε περιστασιακή βάση.

Η χρήση τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αγορά έτοιμου φαγητού.

Συγκεκριμένα, το 95,7% των εργαζομένων χρησιμοποιεί τις κάρτες σίτισης στα σούπερ μάρκετ για βασικές ανάγκες του νοικοκυριού, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης παροχής για το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Γιατί οι επιχειρήσεις επιλέγουν παροχές σε είδος

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν τις παροχές σε είδος.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 54,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι επιλέγει τις συγκεκριμένες παροχές για τα φορολογικά οφέλη.

Παράλληλα, το 40% τις αξιοποιεί ως εργαλείο για τη διατήρηση του προσωπικού, ενώ το 39,2% τις συνδέει με την εταιρική κουλτούρα.

Πότε φορολογούνται οι δωροεπιταγές και τα κουπόνια

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που παρέχει ο εργοδότης.

Οι συγκεκριμένες παροχές θεωρούνται παροχές σε είδος και δεν φορολογούνται όταν η συνολική αξία τους μέσα στο φορολογικό έτος δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ.

Εφόσον ξεπεραστεί το όριο των 300 ευρώ, προκύπτει φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη φορολόγηση των παροχών σε είδος.

Επομένως, καθοριστικό ρόλο έχει τόσο το είδος της παροχής όσο και η συνολική αξία της μέσα στο έτος.

Διαφορετική είναι και η αντιμετώπιση των κουπονιών ως προς τον ΦΠΑ, με την φορολογική μεταχείριση να εξαρτάται από το αν πρόκειται για κουπόνι συγκεκριμένου ή πολλαπλού σκοπού.

Κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού

Στα κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού είναι γνωστά, ήδη από τη στιγμή της έκδοσής τους, τόσο ο τόπος φορολόγησης όσο και ο συντελεστής ΦΠΑ που θα εφαρμοστεί.

Αντίστοιχα, στην ίδια κατηγορία μπορεί να εντάσσεται ένα κουπόνι αγοράς ρούχων ή υποδημάτων από συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων, εφόσον τα προϊόντα που καλύπτει υπάγονται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ.

Κουπόνια πολλαπλών σκοπών

Στα κουπόνια πολλαπλών σκοπών, κατά την έκδοσή τους δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με βεβαιότητα ο τόπος φορολόγησης ή το ποσό του ΦΠΑ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται κατά την έκδοση του κουπονιού, αλλά κατά την εξαργύρωσή του.