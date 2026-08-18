Κουπόνια σίτισης για «καθαρή» αύξηση μισθού – Τι σημαίνει πιθανή ενίσχυση του αφορολογήτου ορίου στα 10 ευρώ

Από την ενίσχυση του εισοδήματος μέχρι την αύξηση της παραγωγικότητας και τα φορολογικά κίνητρα για τους εργοδότες, τα πλεονεκτήματα των παροχών -επιπλέον του μισθού– αναβαθμίζονται στην ατζέντα των επιχειρηματιών, με τα κουπόνια σίτισης να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το ημερήσιο όριο για τα κουπόνια σίτισης είναι σήμερα στα 6 ευρώ, όπου παραμένουν από το 2004 και δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης των μισθών και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων σε περίοδο επίμονης ακρίβειας το θέμα συζητείται έντονα στο πλαίσιο του πακέτου της ΔΕΘ σε συνδυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

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Προηγήθηκε πρόσφατα επιστολή των κοινωνικών εταίρων προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο από 6 ευρώ σε 10 ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σίτισης από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της Edenred που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. Το συγκεκριμένο μοντέλο παροχών έχει περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά παράλληλα με την ιδιωτική ασφάλιση, την εκπαίδευση, την χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου ή τις δωρεάν μετοχές που προσφέρουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τι σημαίνει αύξηση ορίου από 6 σε 10 ευρώ

Σήμερα, η αξία της κάρτας διαμορφώνεται στα 6 ευρώ ημερησίως, δηλαδή μηνιαίο όφελος για τον εργαζόμενο για 20 με 22 εργάσιμες ημέρες στα 120 με 132 ευρώ.

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Στην περίπτωση που το όριο αυξηθεί σε 10 ευρώ το μηνιαίο όφελος αυξάνεται αντίστοιχα σε 200 με 220 ευρώ.

Τα κουπόνια εξαργυρώνονται σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και καφετέριες. Οπότε, αποτελούν μια ουσιαστική και πρακτική μορφή στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής και οι τιμές των τροφίμων πιέζουν έντονα τα νοικοκυριά. Επιπλέον, είναι ένα είδος «καθαρής αύξησης» μισθού.

Τα φορολογικά κίνητρα

Τα κουπόνια σίτισης προσφέρονται ως μέσο τόνωσης του εισοδήματος των εργαζομένων χωρίς να υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις. Τα κουπόνια γευμάτων εξαιρούνται από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τον φόρο παρακράτησης κι επομένως το όφελος φτάνει στους εργαζομένους χωρίς τη συνήθη φορολογική επιβάρυνση.

Εφόσον δεν υπερβαίνουν το ημερήσιο όριο αξίας των 6 ευρώ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και δεν φορολογούνται.

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, τα κουπόνια/κάρτες σίτισης αποτελούν θεσμοθετημένο εργαλείο δεκαετιών.

Οπότε η πρόταση των κοινωνικών εταίρων για αύξηση της ημερήσιας αξίας της κάρτας σίτισης αποτελεί ένα από τα μέτρα που θα ευνοήσει την σύγκλιση της ελληνικής αγοράς με την ευρωπαϊκή και θα έχει πιο άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη των εργαζομένων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ερευνών αναδεικνύουν ότι τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να προσφέρουν τέτοιες παροχές στο προσωπικό τους.