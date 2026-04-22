Λιπάσματα: Έως τον Αύγουστο η επιστροφή 15% στα τιμολόγια για μείωση του κόστους παραγωγής

Επιστροφή 15% στα τιμολόγια λιπασμάτων έως τον Αύγουστο περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, με την κυβέρνηση να παρατείνει μία παρέμβαση που στοχεύει κατευθείαν στο κόστος παραγωγής για τους αγρότες.

Η ουσία αυτού του μέτρου στήριξης είναι ότι επιχειρείται να περιοριστεί η πίεση που δέχονται οι αγρότες από ένα βασικό κόστος παραγωγής, το οποίο επηρεάζει τελικά και τις τιμές στην αγορά.

Όπως τονίστηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών, η επιστροφή 15% στα τιμολόγια λιπασμάτων ως εργαλείο άμεσης ανακούφισης παίρνει χρονική παράταση έως τον Αύγουστο, μια περίοδο που είναι κρίσιμη για την παραγωγή.