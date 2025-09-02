Συμβαίνει τώρα:
Μεγάλη πτώση στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο – Στα 14 λεπτά η μέση τιμή

Ανακοινώθηκαν οι τιμές Σεπτεμβρίου από τους προμηθευτές
Κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος
Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi

Κοντά στο 25% βρίσκεται η πτώση των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο, με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων.

Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή ρεύματος βρίσκεται πλέον κοντά στα 14 λεπτά, με το εύρος στα τιμολόγια να ξεκινά από τα 9 και να φτάνει ως τα 16,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Έτσι, οι νέες τιμές μάλλον θα πρέπει να ικανοποιούν τον πρωθυπουργό, που την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου ζήτησε να μετακυλιστεί η μειωμένη τιμή χονδρικής στη λιανική.

Το τοπίο των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται ως εξής:

timologia

Χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρξαν εταιρείες που περιόρισαν την τιμή τους έως και κατά 40% για το νέο μήνα, ενώ άλλες περιορίστηκαν σε μια μείωση γύρω στο 11%.

