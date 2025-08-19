Όλο το σχέδιο πολυετούς επιδότησης τόκων 20.000 ενήμερων στεγαστικών δανείων

Σε ημιτελικό στάδιο βρίσκεται το σχέδιο κοινοτικής επιδότησης εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης της στέγασης για πολίτες που έχουν ήδη λάβει στεγαστικό δάνειο, με στόχο την απρόσκοπτη αποπληρωμή του.

Συγκεκριμένα, έχουν σκιαγραφεί από αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης τα πρώτα σημεία του σχεδίου -το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στις λεπτομέρειες του με κλιμάκια της Κομισιόν γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025- και βασίζονται στην εξασφάλιση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 100 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μάλιστα, η κινητοποίηση των κονδυλίων αυτών μπορεί να ξεκινήσει από του χρόνου και μέχρι το 2029 (μέσω παράτασης του υφιστάμενου κοινοτικού προϋπολογισμού) αλλά και στην επόμενη προγραμματική περίοδο εφόσον «τρέξει» τα προγραμματική περίοδο (δηλαδή μέχρι και το 2034).

Το πρόγραμμα θα φέρει την κάλυψη των τόκων των ενήμερων στεγαστικών δανείων. Παράλληλα, θα προβλέπονται εισοδηματικά (παρόμοια με εκείνα του Σπίτι μου 2) και κοινωνικά κριτήρια (πχ θα αφορά μονογονεϊκές οικογένειες).

Υπό αυτούς τους όρους αναμένεται να ενταχθούν στο εν λόγω σχεδιαζόμενο πρόγραμμα 20.000 δανειολήπτες.

Επίσης, θα γίνεται επανέλεγχος (πχ κάθε χρόνο) των δανειοληπτών για το αν πληρούν τα κριτήρια με τα οποία εντάχθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα.