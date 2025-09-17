Παράταση στις 30 ημέρες για τη δήλωση τιμών στο Παρατηρητήριο Καυσίμων από τους βενζινοπώλες

Στις 30 ημέρες παρατείνεται η υποχρέωση επανυποβολής δήλωσης τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων από τα πρατήρια, αντί της υποχρέωσης για εβδομαδιαία δήλωση που ίσχυε έως σήμερα, μετά από νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ), ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προχωρά σε τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του 2022 (Υ.Α. 106242/07.11.2022), απλοποιώντας τη διαδικασία δήλωσης τιμών υγρών και αερίων καυσίμων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η ρύθμιση έρχεται να δώσει λύση σε ένα δίκαιο αίτημα του κλάδου, με στόχο την αποφυγή της περιττής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης για τους επαγγελματίες του χώρου.