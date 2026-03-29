Πασχαλινό ωράριο εμπορικών καταστημάτων: Πώς διαμορφώνεται σε Αθήνα – Πειραιά – Θεσσαλονίκη και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά

Τα εορταστικά ωράρια λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνονται από τους εμπορικούς συλλόγους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας από τις πιο σημαντικές περιόδους για την αγορά. Καθώς η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, επιχειρήσεις και καταναλωτές προετοιμάζονται για το πασχαλινό ωράριο που θα διαμορφώσει την καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δημοσιοποίησε την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ενόψει Πάσχα 2026, δίνοντας τον τόνο για τη λειτουργία της αγοράς στην πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, πρότεινε τις καθημερινές πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα (Πέμπτη και Παρασκευή) τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο 09:00–21:00, ενώ το Σάββατο 4 Απριλίου έως τις 16:00 και την Κυριακή 5 Απριλίου από 11:00 έως 16:00.

Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο διαμορφώνεται σε 09:00–21:00, τη Μεγάλη Παρασκευή σε 13:00–19:00 και το Μεγάλο Σάββατο σε 09:00–15:00. Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 2 Απριλίου και την Παρασκευή 3 Απριλίου τα καταστήματα θα λειτουργούν από 10:00 έως 21:00, το Σάββατο 4 Απριλίου από 10:00 έως 18:00 και την Κυριακή των Βαΐων από 11:00 έως 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη το ωράριο θα είναι 10:00–21:00, τη Μεγάλη Παρασκευή 13:00–19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 10:00–16:00, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Όσον αφορά τον Πειραιά, το πασχαλινό ωράριο που ανακοίνωσε ο τοπικός εμπορικός σύλλογος προβλέπει λειτουργία από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, με ώρες 09:00–21:00 την Πέμπτη και την Παρασκευή, 09:00–16:00 το Σάββατο, 11:00–16:00 την Κυριακή των Βαΐων, 09:00–21:00 από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη, 13:00–19:00 τη Μεγάλη Παρασκευή και 09:00–15:00 το Μεγάλο Σάββατο.

Τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ από την Τρίτη 14 Απριλίου επανέρχεται το κανονικό ωράριο.

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, εν όψει της έναρξης του Πασχαλινού ωραρίου στις 2 Απριλίου, «προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η πειραϊκή αγορά και να απολαύσουν την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».

Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.