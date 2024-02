Πιθανή η χορήγηση παράτασης για την επιβολή προστίμων των POS με τις ταμειακές μηχανές – Τις επόμενες ημέρες η λήψη απόφασης

Η αντίστροφη μέτρηση για την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές έχει ήδη ξεκινήσει και το μόνο που απομένει είναι η έναρξη της επιβολής προστίμων σε όσους δεν έχουν συμμορφωθεί με τις κείμενες διατάξεις.

Αν δεν αλλάξει κάτι από την προσεχή Παρασκευή όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα σε περίπτωση μη διασύνδεσης των POS. Συνδικαλιστικοί φορείς όπως η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΕΣΕ ζητούν 6μηνη παράταση εφαρμογής του μέτρου επικαλούμενοι προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου.

Από την άλλη πλευρά το υπουργείο Οικονομικών δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι η διασύνδεση θα γίνει «βρέξει χιονίσει». Σημειώνουν μάλιστα ότι θα τεθούν σε ισχύ τα αυστηρά πρόστιμα για όσους καθυστερούν ή καλύτερα, για όσους δεν συμμορφώνονται και δεν προχωρούν τις διαδικασίες διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο η παράταση της προθεσμίας που εκπνέει στις 29 Φεβρουαρίου.

Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί προσωπικό στοίχημα για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη και έχει φέρει τα πάνω κάτω προκειμένου να υλοποιηθεί η διασύνδεση. Ωστόσο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο χορήγησης κάποιας μορφής παράταση.

Μάλιστα κάποιοι το θεωρούν ως την πλέον πιθανή εξέλιξη και μένει να δούμε τι μορφή θα λάβει αυτή η παράταση. Ωστόσο το έργο της διασύνδεσης χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι πιθανόν εφόσον δοθεί παράταση να δημιουργηθεί μια νέα παράταση να δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η παράταση φαντάζει ως το πλέον πιθανό ενδεχόμενο. Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι εάν θα είναι λίγων ημερών ή ενός μήνα ή μεγαλύτερου διαστήματος και αυτό φανεί τις επόμενες ημέρες. Όπως επίσης εάν η παράταση θα αφορά όλους ή μόνο περιπτώσεις όπου η διασύνδεση δεν είναι εφικτή ή, ενδεχομένως, τη μετάθεση του χρόνου επιβολής των προστίμων.

Στο μεταξύ υπάρχουν αρκετοί που δείχνουν μεγάλη απροθυμία υλοποίησης όσων προβλέπει η νομοθεσία. Μεταξύ αυτών είναι και οι μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες την ίδια στιγμή συναλλάσσονται και με το Ελληνικό Δημόσιο και διεκδικούν έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε τη θεσμοθέτηση των σκληρών προστίμων, που φτάνουν τα 300.000 ευρώ, και αφαίρεση από την αγορά μοντέλων ταμειακών μηχανών.

Από την πλευρά της η ΑΑΔΕ δέχεται σειρά ερωτημάτων για το έργο της διασύνδεσης των POS με τα ταμειακά συστήματα και σπεύδει να διευκρινίσει μεταξύ άλλων τα εξής:

Αναβάθμιση POS

Τα υφιστάμενα POS θα πρέπει να αναβαθμιστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσής τους. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs). Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης μέσω της εφαρμογής του μητρώου μέσων πληρωμών. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τη δυνατότητα αναβάθμισης κάθε Μέσου Πληρωμών που διαθέτουν. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE», καθώς και με την αναγραφή ένδειξης «Προς Αναβάθμιση» στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων

Στο τελευταίο στάδιο της διασύνδεσης, αναβαθμίζονται τα Ταμειακά Συστήματα (εφόσον απαιτείται) και διασυνδέονται με τα POS, με ευθύνη της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν, με τρεις τρόπους:

μέσω email

μέσω σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή “Τα Μηνύματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE

με σχετική ένδειξη στα “Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)” στην εφαρμογή “Στοιχεία Επιχείρησης

Τα βήματα

Για τη διασύνδεση οι επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Προβολή στοιχείων POS

Τα στοιχεία των POS που έχουν υποβληθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Μητρώο POS

Υποβολή δήλωσης διαφωνίας

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που διαφωνούν με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο Μέσων ΠληρωμώνΑναβάθμιση POS.

Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs)Ειδοποίηση αναβάθμισης

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή email για την αναβάθμιση των POS που διαθέτουν.

Διασύνδεση POS – Ταμειακού Συστήματος

Εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση και το αργότερο έως τις 29/2/2024, ο τεχνικός ΦΗΜ διασυνδέει επιτόπια το POS με την Ταμειακή μηχανή και ολοκληρώνει τη διαδικασία

Έκδοση παραστατικών

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας είτε μέσω των διαθέσιμων πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR), είτε μέσω άυλων ταμειακών μηχανών από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (VCR). Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) διαθέτουν μοντέλα POS, για τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης για την διασύνδεση με τα Ταμειακά Συστήματα. Τέλος, οι διαθέσιμες All in One λύσεις, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων.